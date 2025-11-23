Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

«Es una victoria que nos va a venir muy bien»

Jorge García destaca la concentración de sus jugadores tras el triunfo del Salamanca UDS en Miramar

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

El Salamanca UDS firmó este domingo una de esas victorias que refuerzan la moral. El conjunto blanquinegro se impuso por 1–2 al Marino de Luanco en un duelo marcado por la exigencia defensiva. Tras el partido, el técnico del conjunto charro, Jorge García, valoró el triunfo como un paso adelante en la madurez competitiva del equipo.

«Un partido tremendamente duro, en el que mantuvimos la concentración y la competitividad durante mucho tiempo en niveles muy altos y que nos ha llevado a conseguir la victoria en un campo muy complicado», explicó el entrenador, satisfecho con la solidez mostrada. Para García, el choque exigía precisamente ese perfil: «Sabíamos que iba a ser, de defensa de área, creo que lo hemos hecho excelentemente bien, es una victoria que nos va a venir muy bien».

El técnico reconoció que la falta de continuidad en la intensidad había sido uno de los aspectos a mejorar. «Creo que era uno de los debes, si no teníamos esa pizca de competitividad de vivir cada milisegundo de cada partido nos iba a penalizar, pero hemos trabajado en esos factores y sumamos tres puntos que saben a oro».

El segundo tanto blanquinegro, que puso el 0–2 en el marcador, resultó determinante para manejar el ritmo del duelo. «El 0-2 nos ha venido muy bien, nos dio tranquilidad para gestionar el partido y juntarnos a nivel defensivo. Creo que tuvimos muy buen inicio y jugadas que se dan en este tipo de escenarios que nos da el segundo gol de Javi, que nos alegramos por él. El plan de partido ganó enteros», analizó García.

En el tramo final, el equipo tuvo que sobreponerse al empuje del Marino, que acortó distancias a balón parado. «Sabíamos que podía pasar, y que teníamos que aguantar esos 15 minutos del dominio del rival y defender el área como nunca lo habíamos hecho. Nos meten ese gol a balón parado, que tendremos que seguir trabajando, dos o tres ocasiones para haber matado el partido. Supimos sufrir, que era lo importante», añadió.

