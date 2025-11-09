Valladolid Promesas - Salamanca UDS, en directo: resultado online del partido de hoy
Sigue en vivo la visita del Salamanca UDS al filial del Real Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:25
Valladolid Promesas
0
-
0
Salamanca UDS
22'
PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO PARA MURUA (0-0)
18'
LA QUE HA TENIDO LARAAA (0-0)
Minuto 18: Lara se impuso con un control de pecho en la frontal, pero su disparo se marcha fuera cuando tan solo el meta le separó del gol
15'
NO SE QUEDAN ATRÁS LOS LOCALES (0-0)
Minuto 15: Xabi Moreno lo intentó con un disparo desde la frontal, pero su disparo se marcha lejos de los dominios de Leo Mendes. Se mantiene la intensidad sobre el verde, pero nadie estrena el marcador
13'
AMBOS BUSCAN HACER DAÑO DESDE EL PRINCIPIO (0-0)
Minuto 13: Contados dos ocasiones para cada equipo en este inicio. En el cuadro charro, Aimar lo intentó en solitario y unos minutos después Dani Hernández tuvo en sus botas el primero de la mañana tras recibir un gran pase de Javi Delgado. El mediapunta zamorano envió el cuero a las nubes
⏱️ 06’ | 0-0 | ¡Daniiiiii!— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 9, 2025
#RVPromesasUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/wDjhC1NmOR
3'
Dos disparos en el inicio del Valladolid Promesas (0-0)
El equipo local arranca con fuerza
1'
ARRANCA EL PARTIDO
Rueda el balón en el anexo al estadio José Zorrilla
⏱| 🅘🅝🅘🅒🅘🅞— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 9, 2025
0| @RVcantera
0| @SalamancaCFUDS#LaUnionDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/bM5npkmeFZ
Previa
Día de reencuentros. El lateral Yago Rodríguez se ve vuelve a ver las caras con el Salamanca UDS, pero esta vez como rival
678 minutos le bastaron a Yago Rodríguez para darse cuenta que su efímero paso por la capital del Tormes le quedaría grabado en su interior para siempre. El lateral cumplió el pasado curso en el Salamanca UDS en calidad de cedido por el Real Valladolid, y ahora, como jugador del Valladolid Promesas, ambos se reencuentran este domingo como rivales en el anexo al José Zorrilla. Pese a que las lesiones le acompañaron durante gran parte de la campaña anterior, Yago Rodríguez quedó engatusado por todo lo que rodea al club y «estaría dispuesto a volver».
Por cosas del destino, el jugador sufrió una lesión en la pretemporada y podría reaparecer ante los charros. En su mente está el cuadro vallisoletano, pero es indudable que el Salamanca UDS y sus aficionados se han ganado un gran espacio en su corazón: «Ojalá algún año en mi carrera vuelva al Helmántico como jugador del Salamanca», apunta.
Yago Rodríguez y el Salamanca UDS se reencuentran en el camino este domingo.
—Pues sí. Además, tuve una lesión en la pretemporada y esta semana ya estoy para jugar, justo con el Salamanca. Será mi debut esta temporada y parece que se alinearon los astros para que jugase contra mi exequipo. La verdad que es una semana bonita ya por el tema de enfrentarnos al Salamanca y aún por encima se suma que vuelvo tras la lesión.
Previa
DIEZ MINUTOS PARA PONER EN JUEGO EL BALÓN
Previa
JUGADORES A VESTUARIOS DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO
Previa
ASÍ LLEGA EL VALLADOLID PROMESAS (3 V – 1 E - 5 D) // EN CASA: 2 V – 1 E – 1 D.
El Valladolid Promesas ocupa la undécima plaza después de cosechar 10 puntos cumplidas nueve jornadas de Liga.
El pasado mes de competición deja un saldo de 2 victorias y 2 derrotas en el cuadro vallisoletano. Cayeron (1-0) lejos de casa contra el Bergantiños, después doblegaron (4-1) al Lealtad de Villaviciosa, pero en su siguiente salida perdieron a manos del Sámano. Y, en la siguiente jornada, volvieron a la senda de la victoria tras vencer en casa a la Sarriana por 3-0.
El pasado fin de semana, el Valladolid Promesas cosechó una nueva derrotas, después de verse superado por el Numancia
Previa
PREVIA. Tres puntos que pueden valer más
PREVIA . El Salamanca UDS afronta este domingo (12:00 horas) una nueva cita importante en su camino por consolidarse en la zona alta. Los de Jorge García visitan al Valladolid Promesas en los Anexos de Zorrilla con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones del último fin de semana y dar continuidad a la victoria lograda en el reestreno del Helmántico frente al Coruxo, un triunfo que supuso un impulso anímico notable para el grupo.
El conjunto charro llega a la cita en la séptima posición de la tabla con 16 puntos, a solo uno del playoff, y con la confianza reforzada tras su último éxito, que sirvió para volver a dar ánimos a su afición y reafirmar el rumbo del equipo. No obstante, los salmantinos son conscientes de que deben mejorar sus prestaciones a domicilio para mantener el pulso con los conjuntos de la parte alta, y los Anexos se presentan como un escenario idóneo para ponerlo a prueba.
El Valladolid Promesas, por su parte, atraviesa un buen momento. El filial pucelano, dirigido por Javi Baraja, ocupa la undécima plaza con 10 puntos y ha ganado sus dos últimos encuentros en casa, lo que le ha permitido tomar aire después de un inicio irregular. Su propuesta, basada en la velocidad, la presión y la intensidad de los jóvenes valores blanquivioletas, exigirá la mejor versión del Salamanca UDS para imponer su experiencia y solidez. Baraja no podrá contar con Sergi Esteban, sancionado tras ser expulsado en el compromiso de la pasada semana contra el Numancia.
Previa
LLEGADA DEL SALAMANCA UDS AL ANEXO DEL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA
🎥 | 🅟🅡🅔🅥🅘🅐— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 9, 2025
👋🏻 @RVcantera ‼️ Ya estamos aquí 🏟️#LaUnionDelFuturopic.twitter.com/bzKFMW7joD
Previa
CUATRO CAMBIOS CON RESPECTO AL DÍA DEL CORUXO
El once del Salamanca UDS ofrece cuatro cambios si miramos los hombres que se midieron al Coruxo el último día:
Leo Mendes sustituye al tocado Villanueva en la portería
Lara entra en el once por Álex Alba en la medular
Tomi entra en el once en detrimento de Mancebo
Y, Javi Delgado se gana un hueco en el once por Sevetti en la punta de ataque
Previa
JORGE GARCÍA PONE EN LIZA A LOS SIGUINTES ONCE JUGADORES
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 9, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#RVPromesasUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/LyZLc4lnQz
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL
👥💜 Alineación del #RVPromesas para recibir, desde las 12.00 horas, al @SalamancaCFUDSpic.twitter.com/PeWI2XquAt— Cantera Real Valladolid (@RVcantera) November 9, 2025
Previa
Javi Baraja en la previa. “Volvemos a casa contra un rival muy complicado que nos va a exigir al máximo en fases sin balón”
El filial pucelano recibirá al Salamanca UDS para protagonizar un partido que se presenta atractivo y en el que los de Javi Baraja, técnico del Valladolid Promesas, tratarán de volver al camino correcto.
Partido. “Volvemos a casa, donde nos estamos encontrando bastante cómodos, contra un rival muy complicado que nos va a exigir al máximo en fases sin balón. Con ilusión por seguir la racha en casa”.
Último partido. “Una vez analizado te da más rabia porque hacemos una buena primera tarde en igualdad de jugadores y en la segunda se nos va un partido que en condiciones normales hubiésemos madurado, con opciones de haber ganado”.
Trabajo del equipo. “Es lo que tratamos de transmitir a los chicos. El refuerzo de su trabajo lo tienen en el resultado. Pero no nos tenemos que quedar solo en eso, sino con que la sensación fuera de casa está siendo buena. Nos falta ese punto de suerte para sumar de tres y reafirmar esas sensaciones”.
Previa
PARA LEER LAS PALABRAS DE Jorge García. “Tenemos en la mente que la semana que viene no está”
Jorge García puso en su contexto el encuentro de este domingo (12:00 horas) en los anexos al estadio de José Zorrilla, donde se mide al Valladolid Promesas. El técnico salmantino posó su mirada sobre el poder en las transiciones de su rival, de igual modo que su irregularidad a lo largo de estas primeras 9 jornadas.
Rival . “Creemos que es un filial no tan dominador como venía siendo años atrás, que tiene una capacidad de hacer daño en la transición como ninguno en la categoría. Desde controlar el partido, y evitar pérdidas innecesarias”.
Jugar fuera de casa . “Vemos todos los escenarios posibles, su idea crece jugando como loca, nuestra idea es que fuera de casa volvamos a competir, no volvamos a regalar ocasiones al rival, volver a dejar portería a cero, agrandando la idea de no encajar en primeros minutos; tiene que ser valiente, el césped va a estar bien, las dimensiones son espectaculares y se va a ver un Salamanca valiente y por lo que entrenamos todos los días”.
Última victoria . “La victoria siempre ayuda a tener una mejor actitud entrenando, creo que hay que corregir todo, tuvimos muchas pérdidas y transiciones; malas vigilancias y hay que corregirlo, porque el Valladolid Promesas ya lo hemos dicho, tiene transiciones mortales”.
Rotación . “Si tenemos 23 en plantilla, los 23 son importantes, sino haríamos plantillas de 16, creemos que los 23 cada uno en su rol y lo que le venga tocando es importante”.
Previa
CONVOCATORIA DEL SALAMANCA UDS: JORGE GARCÍA PREFIERE NO ARRIESGAR Y JON VILLANUEVA NO ESTARÁ CONTRA EL VALLADOLID PROMESAS
El Salamanca UDS comunicó la convocatoria de 20 futbolistas para disputar el choque contra el Valladolid Promesas, que tendrá cuatro ausencias. La más importante es la de Jon Villanueva, con el que no se ha querido forzar.
El guardameta vasco sufrió una pequeña rotura muscular en el abdomen en un entrenamiento de esta semana y tanto el cuerpo técnico como los médicos han preferido no forzar su presencia. Teniendo en cuenta además que en el choque de la próxima jornada contra el Ávila no podrán contar con Leo Mendes.
Previa
HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO
El encuentro entre el Valladolid Promesas y el Salamanca UDS se disputa este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto vallisoletano y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través del canal de YouTube del Real Valladolid.
Previa
MIRAMOS EL TIEMPO
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 9º, los 22 protagonistas saltarán al tapete vallisoletano en esta mañana de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 8º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 3 km/h.
Previa
¡MUY BUENOS DÍAS!
¡Sean bienvenidos a este Valladolid Promesas-Salamanca UDS! Un encuentro correspondiente al décimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación Federación.
El conjunto charro tratará de firmar el segundo triunfo del curso en el derbi regional, en lo que será el quinto desplazamiento de la temporada para los pupilos de Jorge García. Con 16 puntos, los charros marchan séptimos en la clasificación, a un punto de los puestos de playoff de ascenso. Por su parte, el filial del Real Valladolid ocupa la undécima posición con 10 puntos, un puntaje que le deja dos puntos por encima del playout y de los puestos de descenso.
Respecto a su papel en la última jornada. El cuadro vallisoletano cayó derrotado (3-1) el pasado fin de semana a manos del Numancia lejos de casa, todo después de adelantarse en el luminoso. Por su parte, el Salamanca UDS se reencontró con la victoria (2-0) ante el Coruxo en lo que fue el reencuentro con el estadio Helmántico. Separados por seis puntos, ambos equipos se juegan dar un buen paso en sus respectivos objetivos.
¿Podrá el Salamanca UDS ampliar su racha contra el Valladolid Promesas y seguir mirando al playoff?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
🤍🖤 🅓🅘🅐 🅓🅔 🅤🅝🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 9, 2025
🏆 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐉-𝟏𝟎
🆚 @RVcantera
📆 HOY 09/11
🕒 12:00 horas
🏟 Anexos Zorrilla
📺 YouTube RV#LaUnionDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/6cJgxWmnLV
