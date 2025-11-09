Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Valladolid Promesas - Salamanca UDS, en directo: resultado online del partido de hoy

Sigue en vivo la visita del Salamanca UDS al filial del Real Valladolid

Jaime García

Jaime García

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:25

Actualizado Hace 3 minutos
0

-

0

Icono 22'

PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO PARA MURUA (0-0)

18'

LA QUE HA TENIDO LARAAA (0-0)

Minuto 18: Lara se impuso con un control de pecho en la frontal, pero su disparo se marcha fuera cuando tan solo el meta le separó del gol

15'

NO SE QUEDAN ATRÁS LOS LOCALES (0-0)

Minuto 15: Xabi Moreno lo intentó con un disparo desde la frontal, pero su disparo se marcha lejos de los dominios de Leo Mendes. Se mantiene la intensidad sobre el verde, pero nadie estrena el marcador

13'

AMBOS BUSCAN HACER DAÑO DESDE EL PRINCIPIO (0-0)

Minuto 13: Contados dos ocasiones para cada equipo en este inicio. En el cuadro charro, Aimar lo intentó en solitario y unos minutos después Dani Hernández tuvo en sus botas el primero de la mañana tras recibir un gran pase de Javi Delgado. El mediapunta zamorano envió el cuero a las nubes

3'

Dos disparos en el inicio del Valladolid Promesas (0-0)

El equipo local arranca con fuerza

1'

ARRANCA EL PARTIDO

Rueda el balón en el anexo al estadio José Zorrilla

Previa

Día de reencuentros. El lateral Yago Rodríguez se ve vuelve a ver las caras con el Salamanca UDS, pero esta vez como rival

678 minutos le bastaron a Yago Rodríguez para darse cuenta que su efímero paso por la capital del Tormes le quedaría grabado en su interior para siempre. El lateral cumplió el pasado curso en el Salamanca UDS en calidad de cedido por el Real Valladolid, y ahora, como jugador del Valladolid Promesas, ambos se reencuentran este domingo como rivales en el anexo al José Zorrilla. Pese a que las lesiones le acompañaron durante gran parte de la campaña anterior, Yago Rodríguez quedó engatusado por todo lo que rodea al club y «estaría dispuesto a volver».

Valladolid Promesas - Salamanca UDS, en directo: resultado online del partido de hoy

Previa

DIEZ MINUTOS PARA PONER EN JUEGO EL BALÓN

Previa

JUGADORES A VESTUARIOS DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO

Valladolid Promesas - Salamanca UDS, en directo: resultado online del partido de hoy

Previa

ASÍ LLEGA EL VALLADOLID PROMESAS (3 V – 1 E - 5 D) // EN CASA: 2 V – 1 E – 1 D.

El Valladolid Promesas ocupa la undécima plaza después de cosechar 10 puntos cumplidas nueve jornadas de Liga.

El pasado mes de competición deja un saldo de 2 victorias y 2 derrotas en el cuadro vallisoletano. Cayeron (1-0) lejos de casa contra el Bergantiños, después doblegaron (4-1) al Lealtad de Villaviciosa, pero en su siguiente salida perdieron a manos del Sámano. Y, en la siguiente jornada, volvieron a la senda de la victoria tras vencer en casa a la Sarriana por 3-0.

Previa

PREVIA. Tres puntos que pueden valer más

PREVIA . El Salamanca UDS afronta este domingo (12:00 horas) una nueva cita importante en su camino por consolidarse en la zona alta. Los de Jorge García visitan al Valladolid Promesas en los Anexos de Zorrilla con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones del último fin de semana y dar continuidad a la victoria lograda en el reestreno del Helmántico frente al Coruxo, un triunfo que supuso un impulso anímico notable para el grupo.

Previa

LLEGADA DEL SALAMANCA UDS AL ANEXO DEL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

Previa

CUATRO CAMBIOS CON RESPECTO AL DÍA DEL CORUXO

El once del Salamanca UDS ofrece cuatro cambios si miramos los hombres que se midieron al Coruxo el último día:

Leo Mendes sustituye al tocado Villanueva en la portería

Previa

JORGE GARCÍA PONE EN LIZA A LOS SIGUINTES ONCE JUGADORES

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Previa

Javi Baraja en la previa. “Volvemos a casa contra un rival muy complicado que nos va a exigir al máximo en fases sin balón”

El filial pucelano recibirá al Salamanca UDS para protagonizar un partido que se presenta atractivo y en el que los de Javi Baraja, técnico del Valladolid Promesas, tratarán de volver al camino correcto.

Partido. “Volvemos a casa, donde nos estamos encontrando bastante cómodos, contra un rival muy complicado que nos va a exigir al máximo en fases sin balón. Con ilusión por seguir la racha en casa”.

Previa

PARA LEER LAS PALABRAS DE Jorge García. “Tenemos en la mente que la semana que viene no está”

Jorge García puso en su contexto el encuentro de este domingo (12:00 horas) en los anexos al estadio de José Zorrilla, donde se mide al Valladolid Promesas. El técnico salmantino posó su mirada sobre el poder en las transiciones de su rival, de igual modo que su irregularidad a lo largo de estas primeras 9 jornadas.

Previa

CONVOCATORIA DEL SALAMANCA UDS: JORGE GARCÍA PREFIERE NO ARRIESGAR Y JON VILLANUEVA NO ESTARÁ CONTRA EL VALLADOLID PROMESAS

El Salamanca UDS comunicó la convocatoria de 20 futbolistas para disputar el choque contra el Valladolid Promesas, que tendrá cuatro ausencias. La más importante es la de Jon Villanueva, con el que no se ha querido forzar.

El guardameta vasco sufrió una pequeña rotura muscular en el abdomen en un entrenamiento de esta semana y tanto el cuerpo técnico como los médicos han preferido no forzar su presencia. Teniendo en cuenta además que en el choque de la próxima jornada contra el Ávila no podrán contar con Leo Mendes.

Previa

HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO

El encuentro entre el Valladolid Promesas y el Salamanca UDS se disputa este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto vallisoletano y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través del canal de YouTube del Real Valladolid.

Previa

MIRAMOS EL TIEMPO

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 9º, los 22 protagonistas saltarán al tapete vallisoletano en esta mañana de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 8º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 3 km/h.

Previa

¡MUY BUENOS DÍAS!

¡Sean bienvenidos a este Valladolid Promesas-Salamanca UDS! Un encuentro correspondiente al décimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación Federación.

El conjunto charro tratará de firmar el segundo triunfo del curso en el derbi regional, en lo que será el quinto desplazamiento de la temporada para los pupilos de Jorge García. Con 16 puntos, los charros marchan séptimos en la clasificación, a un punto de los puestos de playoff de ascenso. Por su parte, el filial del Real Valladolid ocupa la undécima posición con 10 puntos, un puntaje que le deja dos puntos por encima del playout y de los puestos de descenso.

Actualización disponible

