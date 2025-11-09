Valladolid Promesas - Salamanca UDS, en directo: resultado online del partido de hoy

Previa

Día de reencuentros. El lateral Yago Rodríguez se ve vuelve a ver las caras con el Salamanca UDS, pero esta vez como rival

678 minutos le bastaron a Yago Rodríguez para darse cuenta que su efímero paso por la capital del Tormes le quedaría grabado en su interior para siempre. El lateral cumplió el pasado curso en el Salamanca UDS en calidad de cedido por el Real Valladolid, y ahora, como jugador del Valladolid Promesas, ambos se reencuentran este domingo como rivales en el anexo al José Zorrilla. Pese a que las lesiones le acompañaron durante gran parte de la campaña anterior, Yago Rodríguez quedó engatusado por todo lo que rodea al club y «estaría dispuesto a volver».

Por cosas del destino, el jugador sufrió una lesión en la pretemporada y podría reaparecer ante los charros. En su mente está el cuadro vallisoletano, pero es indudable que el Salamanca UDS y sus aficionados se han ganado un gran espacio en su corazón: «Ojalá algún año en mi carrera vuelva al Helmántico como jugador del Salamanca», apunta.

Yago Rodríguez y el Salamanca UDS se reencuentran en el camino este domingo.

—Pues sí. Además, tuve una lesión en la pretemporada y esta semana ya estoy para jugar, justo con el Salamanca. Será mi debut esta temporada y parece que se alinearon los astros para que jugase contra mi exequipo. La verdad que es una semana bonita ya por el tema de enfrentarnos al Salamanca y aún por encima se suma que vuelvo tras la lesión.