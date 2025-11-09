Tres puntos que pueden valer más

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:50 Comenta Compartir

El Salamanca UDS afronta este domingo (12:00 horas) una nueva cita importante en su camino por consolidarse en la zona alta. Los de Jorge García visitan al Valladolid Promesas en los Anexos de Zorrilla con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones del último fin de semana y dar continuidad a la victoria lograda en el reestreno del Helmántico frente al Coruxo, un triunfo que supuso un impulso anímico notable para el grupo.

El conjunto charro llega a la cita en la séptima posición de la tabla con 16 puntos, a solo uno del playoff, y con la confianza reforzada tras su último éxito, que sirvió para volver a dar ánimos a su afición y reafirmar el rumbo del equipo. No obstante, los salmantinos son conscientes de que deben mejorar sus prestaciones a domicilio para mantener el pulso con los conjuntos de la parte alta, y los Anexos se presentan como un escenario idóneo para ponerlo a prueba.

El Valladolid Promesas, por su parte, atraviesa un buen momento. El filial pucelano, dirigido por Javi Baraja, ocupa la undécima plaza con 10 puntos y ha ganado sus dos últimos encuentros en casa, lo que le ha permitido tomar aire después de un inicio irregular. Su propuesta, basada en la velocidad, la presión y la intensidad de los jóvenes valores blanquivioletas, exigirá la mejor versión del Salamanca UDS para imponer su experiencia y solidez. Baraja no podrá contar con Sergi Esteban, sancionado tras ser expulsado en el compromiso de la pasada semana contra el Numancia.

En el capítulo de bajas, Jorge García no dispondrá de Davo, que continúa poniéndose a tono tras su reincorporación al grupo, ni de Jon Villanueva, que sufrió una pequeña rotura muscular en el abdomen durante un entrenamiento esta semana (Imanol ocupó su lugar en la lista). Además, Hugo Marcos y Hugo Parra se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Aunque el técnico salmantino ha insistido en los últimos días en la importancia de las rotaciones y de mantener a todos los jugadores enchufados, el once titular no debería variar demasiado respecto al que venció al Coruxo. El Salamanca UDS busca continuidad, equilibrio y puntos que le permitan acercarse a su objetivo. Una victoria en los Anexos confirmaría la reacción, mantendría viva la ilusión y reforzaría la sensación de que el equipo va en serio en su pelea por el playoff.