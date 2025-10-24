Salamanca UDS - Segoviana: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la octava jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

La Gaceta Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 11:39

El Salamanca UDS regresa a la competición doméstica para afrontar el primero de sus dos duelos en casa de forma consecutiva (Gª Segoviana y Coruxo). En medio de la polémica con el cambio de sede de cara al encuentro de este domingo, el equipo dirigido por Jorge García busca dar carpetazo al revés sufrido contra el Numancia en Los Pajaritos. Ubicados a las puertas del playoff de ascenso (6º), los salmantinos se verán las caras con otro de los equipos llamados a ocupar la zona noble de la clasificación, la Gimnástica Segoviana.

Separados por un punto, los segovianos están encuadrados en la tercera posición y llegan al partido sin conocer la derrota en los últimos tres partidos, firmando un saldo de tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Por su parte, los charros cortaron el pasado fin de semana una racha de tres victorias consecutivas, dejando un saldo de 3 triunfos y 2 derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Horario del Salamanca UDS - Segoviana

El encuentro entre el Salamanca UDS y la Gimnástica Segoviana se disputa este domingo 26 de octubre a las 12:00 horas, en un duelo correspondiente a la octava jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Segoviana

Dónde se juega el Salamanca UDS - Segoviana

Las Pistas del Helmántico acogen por cuarta vez en esta temporada 2025/26 el partido del Salamanca UDS en casa, después de que el estadio Helmántico no esté listo, ya que el club «continúa trabajando para culminar los últimos procesos de la forma más ágil posible». En el curso 2021/22 se vivió el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, donde los dos encuentros se saldaron con cero a cero.