Salamanca UDS - Sarriana: horario y cómo ver en directo y por TV el partido

Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro correspondiente a la sexta jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:46

Salamanca UDS y Sarriana quieren ampliar su estado de gracia después de llevarse la victoria en los últimos dos partidos. Los dos conjuntos se ven las caras en un encuentro correspondiente a la sexta jornada en el Grupo I de la Segunda RFEF. Los charros, que han sumado 10 de los 15 puntos repartidos, cierran la fase de ascenso a Primera Federación ocupando la quinta plaza. Por su parte, el cuadro gallego está encuadrado en la séptima posición con 9 puntos en la taquilla.

Los de Jorge García se presentan con un saldo de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota después de cinco partidos. Mientras que los visitantes han firmado 3 triunfos y 2 derrotas en este inicio de temporada.

Horario del Salamanca UDS - Sarriana

El encuentro entre el Salamanca UDS y la Sarriana se disputa este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Sarriana

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto salmantino y el cuadro gallego.

Dónde se juega el Salamanca UDS - Sarriana

Las Pistas del Helmántico acogen por tercera vez en esta temporada 2025/26 el partido del Salamanca UDS, después de que el estadio Helmántico no esté listo todavía. En sus dos anteriores partidos en Las Pistas, los charros derrotaron al Atlético Astorga (2-0) y la UD Ourense (1-0).

