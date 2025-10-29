El Salamanca UDS recibe la mejor noticia en medio de las dudas tras las derrotas

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:19 Comenta Compartir

La vuelta al trabajo del Salamanca UDS ha traído la mejor de las noticias para la plantilla. Davo Fernández, el extremo asturiano que llevaba ausente con permiso del club desde finales de septiembre, ha reaparecido en una sesión de entrenamiento, para sorpresa de muchos de sus compañeros, en la jornada de este miércoles. Lo hizo a media sesión, tras trabajar junto al lesionado Aimar Barrera en el gimnasio —sigue con molestias por un pequeño esguince—. Su llegada coincidió con un parón para beber agua, lo que propició arrumacos y muestras de cariño por parte del grupo, especialmente de Dani Hernández, Souley y Javi Delgado. Mientras la plantilla continuaba trabajando con la vista puesta en el partido de este domingo, el extremo asturiano —que aún no ha podido debutar en competición oficial, primero por lesiones y luego por la situación familiar que lo mantuvo apartado de la rutina— completó carrera continua alrededor del campo de entrenamiento.

Más allá de esta buena noticia, la plantilla se afanó en pulir los defectos que le han costado dos derrotas consecutivas. Jorge García insistió en ejercicios de presión y circulación de balón. Recordó la obligación de mantenerse concentrados desde el primer minuto, así como normas básicas para que lo trabajado no se desdibuje en el campo, con y sin balón: «Veo a gente que no aprieta tras pérdida» o «no es lo mismo apretar en un área de 13 metros que en una de 40; hay que mantener el orden», fueron algunas de las consignas dadas.