Salamanca UDS - Real Ávila, en directo: resultado online del partido de hoy en el Helmántico

Previa

Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Valoro muy poco lo que hago bien y me centro mucho en lo que hago mal: estoy aprendiendo a gestionar los goles que recibo”, Leo Mendes.

NOTICIA . Leo Mendes (Arrecife, 24 años) ha vivido una catarata de emociones en la última semana: de ser convocado con Guinea-Bisáu por primera vez en su carrera, a parar un penalti en los anexos de Zorrilla, ser reconocido por la AFE y, finalmente, quedarse ayer sin debut internacional sin una explicación clara.

¿Defraudado, por esto último?

—No, más bien un poco sorprendido por cómo se ha dado todo. Tengo la mente en el partido del Ávila. Me hacía mucha ilusión viajar con el equipo, concentrarme con ellos, jugar con Guinea… Creo que es momento de enfocarse en el partido.

Lo que nadie le quita ya es el trofeo al portero menos goleado de Tercera RFEF.

—La verdad es que ha sido una semana increíble: que la selección mi cite ahí está, luego lo que hablas del premio, el penalti que paré en Valladolid… Han sido unos días de muchas emociones. Tampoco lo llevo más allá; fue algo que pasó en su momento. No pienso ya en eso.

¿Puede ser que el salto de Tercera a Segunda RFEF es donde se encuentre ese punto de amargor del que me hablaba?

—Pues hablando un poco del nivel de Segunda RFEF, el ritmo es totalmente diferente. Aquí te perdonan mucho menos. Hay jugadores con mucho nivel. En Tercera también lo hay, pero no es el mismo. Cuando llegué a Salamanca, el primer día no supe reconocer quién era del filial y quién no. Respecto a mi comienzo de temporada, hasta hoy no me encuentro en mi mejor nivel. Estamos trabajando para ello. Poco a poco, dando pequeños pasos hacia donde quiero llegar: a sentirme bien. Pero, como digo, ese proceso tiene que ser así, poco a poco.

¿La idea es la puerta a cero?

—Le doy más valor a dejar la portería a cero, que a intervenciones de las que todo el mundo hable luego. Me está costando bastante el hecho de encajar tanto. Lo hablaba con mi entrenador de porteros: el año pasado estaba acostumbrado a no recibir y ahora me pasa lo contrario y me está siendo difícil gestionarlo. Poco a poco voy asimilándolo. Esta categoría exige normalizar el hecho de gestionar mejor cuando recibo goles. Trabajamos para eso.