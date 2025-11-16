Salamanca UDS - Real Ávila, en directo: resultado online del partido de hoy en el Helmántico
El Salamanca UDS recibe en casa al Real Ávila en la jornada 11 de Segunda RFEF
Salamanca
Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:05
1'
COMIENZA EL PARTIDO (0-0)
Rueda el esférico en el Helmántico. Salamanca UDS y Real Ávila buscan un triunfo vital
Previa
SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL HELMÁNTICO
Segundos para poner en juego el balón
Previa
Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Valoro muy poco lo que hago bien y me centro mucho en lo que hago mal: estoy aprendiendo a gestionar los goles que recibo”, Leo Mendes.
NOTICIA . Leo Mendes (Arrecife, 24 años) ha vivido una catarata de emociones en la última semana: de ser convocado con Guinea-Bisáu por primera vez en su carrera, a parar un penalti en los anexos de Zorrilla, ser reconocido por la AFE y, finalmente, quedarse ayer sin debut internacional sin una explicación clara.
¿Defraudado, por esto último?
—No, más bien un poco sorprendido por cómo se ha dado todo. Tengo la mente en el partido del Ávila. Me hacía mucha ilusión viajar con el equipo, concentrarme con ellos, jugar con Guinea… Creo que es momento de enfocarse en el partido.
Lo que nadie le quita ya es el trofeo al portero menos goleado de Tercera RFEF.
—La verdad es que ha sido una semana increíble: que la selección mi cite ahí está, luego lo que hablas del premio, el penalti que paré en Valladolid… Han sido unos días de muchas emociones. Tampoco lo llevo más allá; fue algo que pasó en su momento. No pienso ya en eso.
¿Puede ser que el salto de Tercera a Segunda RFEF es donde se encuentre ese punto de amargor del que me hablaba?
—Pues hablando un poco del nivel de Segunda RFEF, el ritmo es totalmente diferente. Aquí te perdonan mucho menos. Hay jugadores con mucho nivel. En Tercera también lo hay, pero no es el mismo. Cuando llegué a Salamanca, el primer día no supe reconocer quién era del filial y quién no. Respecto a mi comienzo de temporada, hasta hoy no me encuentro en mi mejor nivel. Estamos trabajando para ello. Poco a poco, dando pequeños pasos hacia donde quiero llegar: a sentirme bien. Pero, como digo, ese proceso tiene que ser así, poco a poco.
¿La idea es la puerta a cero?
—Le doy más valor a dejar la portería a cero, que a intervenciones de las que todo el mundo hable luego. Me está costando bastante el hecho de encajar tanto. Lo hablaba con mi entrenador de porteros: el año pasado estaba acostumbrado a no recibir y ahora me pasa lo contrario y me está siendo difícil gestionarlo. Poco a poco voy asimilándolo. Esta categoría exige normalizar el hecho de gestionar mejor cuando recibo goles. Trabajamos para eso.
Previa
Y EL ÁVILA SE PRESENTA CON LO SIGUIENTE
🔴 NUESTRO XI INICIAL | J11 🔵— Real Ávila CF (@RealAvilaCF) November 16, 2025
Estos son los jugadores que se medirán hoy contra Salamanca CF UDS 🙌
¡VAMOS, ÁVILA! ❤️⚔️💙#Alineación#RealÁvila#Jornada11#Temporada2526pic.twitter.com/BXLWXOc5zr
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES... PRIMERO EL CUADRO LOCAL
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 16, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#UDSAvila 🏳️🏴 pic.twitter.com/EClD3c4Hdj
Previa
ASÍ LLEGA EL REAL ÁVILA (18 pt.) (5 V – 3 E - 2 D) // A DOMICILIO: (2 V – 1 E – 2 D).
El Real Ávila cumple su segunda temporada consecutiva en la Segunda RFEF, y lo hace ocupando la sexta posición en el Grupo I. Con 18 puntos, se encuentra a un puesto del playoff, aunque está empatado con el Numancia, que cierra la fase de ascenso. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas.
Respecto a su hoja de ruta en el anterior mes de competición, después de iniciar la temporada con un espléndido historial, donde vencieron sus primeros cuatro encuentros de Liga, la situación cambió en el mes de octubre. Enlazaron tres primeros choques sin conocer la victoria ante la UD Ourense (1-1), Oviedo Vetusta (1-1) y Segoviana (1-0). Pero, cerraron el mes en la competición doméstica con un triunfo frente al Sámano (3-2), y las alegrías no se detuvieron ya que eliminaron en la Copa del Rey al Real Avilés.
Parecía que el cuadro abulense iba a volver a despegar, pero no fue así. Cayeron derrotados contra la Sarriana (2-0) y llegan después de no pasar del cero a cero contra el Numancia en casa, una cita donde los sorianos vieron cómo se les anuló una diana en el tiempo de prolongación.
En resumen, 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas en sus 10 partidos disputados, dejando un saldo goleador de 13 tantos a favor y 10 en contra. Como visitante, es el séptimo equipo de la Liga, todo ello después de firmar 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas en sus cinco choques lejos de casa.
Previa
PREVIA. Nuevo test ante un equipo de la zona noble
PREVIA . Puesto en balón sobre el tapete se silencian los comentarios extradeportivos para dar protagonismo a un nuevo capítulo de Liga del Salamanca UDS. A partir de las 17 horas, el estadio Helmántico abre sus puertas por segunda vez este curso con un vibrante partido entre el conjunto salmantino, séptimo en la tabla, y el Real Ávila, sexto clasificado, ambos a un solo paso de la fase de ascenso a Primera RFEF.
Cumplidas diez jornadas en el Grupo I de la Segunda Federación, el equipo dirigido por Jorge García cuenta con 17 puntos en el zurrón, situándose a tan solo un punto del Numancia, que cierra el playoff. Aunque, si algo tilda de importante la cita de hoy es que un nuevo equipo de la zona noble de la tabla se presenta en el camino de los charros, y ello hasta el momento no se ha traducido en alegrías para los intereses del equipo blanquinegro.
Frente a los seis conjuntos que tiene por encima el cuadro del Tormes, los de Jorge García han cosechado un empate (Bergantiños) y tres derrotas (Segoviana, Fabril y Numancia). Por lo que firmar un triunfo contra los equipos de la parte alta es una de las tareas pendientes del Salamanca UDS, y este domingo se presenta una nueva oportunidad para lograrlo ante un rival directo.
Mientras que en el feudo de la carretera de Zamora han celebrado un triunfo y un empate en este inicio de mes de competición, la situación en los abulenses es más peliaguda ya que comenzaron noviembre con una derrota frente a la Sarriana, y llegan después de no pasar del cero a cero con el Numancia, en un choque donde los sorianos vieron cómo se les anuló un tanto en el tiempo extra.
Previa
ANTECEDENTES
El de hoy será un duelo entre dos conjuntos que se han visto las caras en repetidas ocasiones en los últimos años, y no solo en la liga regular, también en el playoff de ascenso. Será el decimocuarto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la séptima en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Helmántico se saldó con triunfo local sobre la bocina (2-1) gracias a Villajos, mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, los salmantinos asaltaron (0-1) el feudo abulense.
El curso que acogió más citas entre ambos fue en la campaña 2022/23 en la Tercera RFEF, donde se midieron en cuatro ocasiones. En la liga regular, cada uno se llevó la victoria a domicilio. Y, esa misma temporada, se enfrentaron en los cuartos de final del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Un cruce que se saldó con un billete a la siguiente ronda para el cuadro del Tormes, aunque, en aquella temporada no se logró el ansiado ascenso y los dos equipos volvieron a encontrarse en el siguiente curso en la Tercera Federación.
Previa
Semana con movimiento fuera del verde: Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
NOTICIA . El Salamanca UDS informó a través de un comunicado oficial que, tras la resolución emitida por el Ayuntamiento de Villares de la Reina , ha quedado levantada la suspensión cautelar de la Actividad Deportiva en el Estadio Helmántico , al haberse acreditado oficialmente la subsanación de todas las deficiencias requeridas y la presentación de la documentación indicada en el expediente.
Según la nota publicada en su web, el Ayuntamiento ha emitido un informe «favorable» respecto a la Comunicación Ambiental de Actividad Deportiva presentada, dejando constancia de que «se han subsanado todas las deficiencias señaladas».
De esta forma, el Salamanca UDS asegura también que se ha aportado toda la documentación exigida, incluido el certificado de Inspección Periódica con calificación favorable, el alta de la instalación de baja tensión en el Servicio Territorial de Industria, el documento Ambiental completo con las subsanaciones realizadas, el contrato de servicios de seguridad en vigor y los certificados de instalaciones de protección contra incendios.
Previa
Marc García antes de la cita liguera. “Como todos los derbis tendrá ese componente especial, pero debemos alejarnos un poco de eso. A veces esa emoción perjudica más que ayuda”
Marc García , entrenador del Real Ávila , analizó el duelo liguero en tierras salmantinas contra el Salamanca UDS explicando que: “Vamos a Salamanca para competir y para ganar”.
Partido. “Sumar es importante para cambiar la dinámica, aunque las sensaciones en esos partidos no fueron malas. No creo que a estas alturas ningún partido valga doble. Solo lo haría si al final estuviéramos igualados y el golaveraje entrase en juego”.
Qué Ávila se verá. “Un equipo que conceda muy poco y que se adapte a lo que propone el rival, muy agresivo con y sin balón, y preparado para un partido de intercambio de golpes si la situación lo exige. La valentía es necesaria, pero sin cruzar la línea hacia la imprudencia. Cada partido pide una cosa distinta”.
Precios fijados por el Salamanca UDS para la cita. “No son idóneos para facilitar el desplazamiento, especialmente a las familias. Nuestra afición en Segovia nos ayudó muchísimo. En casa es como jugar con uno más. Ojalá se desplacen muchos y podamos darles una alegría”.
Previa
Jorge García, en la previa: “Se habla que faltan victorias contra los de arriba... pero valen tres puntos igual”
Jorge García , entrenador del Salamanca UDS , se mostró más que satisfecho de poder contar por fin con sus 23 jugadores en plantilla ya a su disposición a las puertas de cumplirse el tercio de competición liguera este mismo domingo frente al Real Ávila . «Es un placer por fin tener a toda la plantilla disponible, especialmente a Davo, que nos va a poner las cosas muy difíciles. El cuerpo técnico haremos cábalas para convocatoria y once», reflexionó el preparador salmantino.
Derbi contra el Ávila. “Nosotros lo debemos de afrontar con la seriedad de ir a buscar los tres puntos; puede ganar un poco de enteros por la rivalidad que hay, vamos a intentar que nuestras virtudes salgan a la luz, que hagamos buenos partidos en fase ofensiva y defensiva”.
Deberes del equipo. “Con respecto al día de Coruxo tenemos que mejorar la concentración en cada milisegundo de partido. Con nuestra idea y nuestro estilo, tener una estructura”.
Pocos puntos ante equipos de la zona noble. “Se habla que es una cuestión que falta, cada partido vale tres puntos. Nos tomamos con la misma seriedad el partido del Promesas de la pasada jornada, el de ahora del Ávila y el del Marino la que viene; los vamos a afrontar con la idea de ganarlos”.
Más sobre el rival. “Es un equipo muy rocoso, que concede poco y que penaliza mucho, vamos a tener que vivir concentrados, para en fase ofensiva para hacerles el mayor daño posible, en esas cosas que no nos penalicen, es un conjunto que si se ponen”.
Previa
HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO
El partido entre el Salamanca UDS y el Real Ávila se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas , correspondiente a la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos desde antes de su inicio todos los detalles del duelo entre el conjunto charro y el abulense.
Previa
MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 11º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 9º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 28 km/h.
Previa
¡MUY BUENAS TARDES!
¡Sean bienvenidos a este Salamanca UDS-Real Ávila! Un encuentro correspondiente al undécimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación.
El cuadro salmantino, con 17 puntos en la mochila y en séptimo en la tabla, se ve las caras con el sexto clasificado, que cuenta con un punto más. Ambos conjuntos se encuentran a un paso del playoff de ascenso a Primera Federación.
En su último compromiso liguero, los dos equipos firmaron tablas. En el caso de los abulenses, no pasaron del cero a cero ante el Numancia en casa. Mientras que el equipo de Jorge García llega después de imitar el resultado de su rival de hoy, pero en su lugar fue contra el Valladolid Promesas.
¿Podrá el Salamanca UDS mantener la línea de las dos últimas jornadas y seguir poniendo el foco en la fase de ascenso?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
🤍🖤 🅓🅘🅐 🅓🅔 🅤🅝🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 16, 2025
🏆 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐉-𝟏𝟏
🆚 @RealAvilaCF
📆 HOY 16/11
🕒 17:00H
🏟 Helmántico #LaUnionDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/gWSluE5etC
