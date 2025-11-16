Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salamanca UDS - Real Ávila, en directo: resultado online del partido de hoy en el Helmántico

El Salamanca UDS recibe en casa al Real Ávila en la jornada 11 de Segunda RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:05

Actualizado Hace 3 minutos

1'

COMIENZA EL PARTIDO (0-0)

Rueda el esférico en el Helmántico. Salamanca UDS y Real Ávila buscan un triunfo vital

Previa

SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL HELMÁNTICO

Segundos para poner en juego el balón

Previa

Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Valoro muy poco lo que hago bien y me centro mucho en lo que hago mal: estoy aprendiendo a gestionar los goles que recibo”, Leo Mendes.

NOTICIA . Leo Mendes (Arrecife, 24 años) ha vivido una catarata de emociones en la última semana: de ser convocado con Guinea-Bisáu por primera vez en su carrera, a parar un penalti en los anexos de Zorrilla, ser reconocido por la AFE y, finalmente, quedarse ayer sin debut internacional sin una explicación clara.

Previa

Y EL ÁVILA SE PRESENTA CON LO SIGUIENTE

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES... PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Previa

ASÍ LLEGA EL REAL ÁVILA (18 pt.) (5 V – 3 E - 2 D) // A DOMICILIO: (2 V – 1 E – 2 D).

El Real Ávila cumple su segunda temporada consecutiva en la Segunda RFEF, y lo hace ocupando la sexta posición en el Grupo I. Con 18 puntos, se encuentra a un puesto del playoff, aunque está empatado con el Numancia, que cierra la fase de ascenso. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas.

Previa

PREVIA. Nuevo test ante un equipo de la zona noble

PREVIA . Puesto en balón sobre el tapete se silencian los comentarios extradeportivos para dar protagonismo a un nuevo capítulo de Liga del Salamanca UDS. A partir de las 17 horas, el estadio Helmántico abre sus puertas por segunda vez este curso con un vibrante partido entre el conjunto salmantino, séptimo en la tabla, y el Real Ávila, sexto clasificado, ambos a un solo paso de la fase de ascenso a Primera RFEF.

Previa

ANTECEDENTES

El de hoy será un duelo entre dos conjuntos que se han visto las caras en repetidas ocasiones en los últimos años, y no solo en la liga regular, también en el playoff de ascenso. Será el decimocuarto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la séptima en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Helmántico se saldó con triunfo local sobre la bocina (2-1) gracias a Villajos, mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, los salmantinos asaltaron (0-1) el feudo abulense.

Previa

Semana con movimiento fuera del verde: Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo

NOTICIA . El Salamanca UDS informó a través de un comunicado oficial que, tras la resolución emitida por el Ayuntamiento de Villares de la Reina , ha quedado levantada la suspensión cautelar de la Actividad Deportiva en el Estadio Helmántico , al haberse acreditado oficialmente la subsanación de todas las deficiencias requeridas y la presentación de la documentación indicada en el expediente.

Previa

Marc García antes de la cita liguera. “Como todos los derbis tendrá ese componente especial, pero debemos alejarnos un poco de eso. A veces esa emoción perjudica más que ayuda”

Marc García , entrenador del Real Ávila , analizó el duelo liguero en tierras salmantinas contra el Salamanca UDS explicando que: “Vamos a Salamanca para competir y para ganar”.

Partido. “Sumar es importante para cambiar la dinámica, aunque las sensaciones en esos partidos no fueron malas. No creo que a estas alturas ningún partido valga doble. Solo lo haría si al final estuviéramos igualados y el golaveraje entrase en juego”.

Previa

Jorge García, en la previa: “Se habla que faltan victorias contra los de arriba... pero valen tres puntos igual”

Jorge García , entrenador del Salamanca UDS , se mostró más que satisfecho de poder contar por fin con sus 23 jugadores en plantilla ya a su disposición a las puertas de cumplirse el tercio de competición liguera este mismo domingo frente al Real Ávila . «Es un placer por fin tener a toda la plantilla disponible, especialmente a Davo, que nos va a poner las cosas muy difíciles. El cuerpo técnico haremos cábalas para convocatoria y once», reflexionó el preparador salmantino.

Previa

HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO

El partido entre el Salamanca UDS y el Real Ávila se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas , correspondiente a la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos desde antes de su inicio todos los detalles del duelo entre el conjunto charro y el abulense.

Previa

MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 11º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 9º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 28 km/h.

Previa

¡MUY BUENAS TARDES!

¡Sean bienvenidos a este Salamanca UDS-Real Ávila! Un encuentro correspondiente al undécimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación.

El cuadro salmantino, con 17 puntos en la mochila y en séptimo en la tabla, se ve las caras con el sexto clasificado, que cuenta con un punto más. Ambos conjuntos se encuentran a un paso del playoff de ascenso a Primera Federación.

Actualización disponible

