El Salamanca UDS pone fin a su mala racha y se coloca a 1 punto del playoff: así queda la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF Tras el triunfo frente al Coruxo, los de Jorge García quedan encuadrados en la séptima posición con 16 puntos

La Gaceta Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:05

El Salamanca UDS se reencontró con el estadio Helmántico firmando un triunfo ante el Coruxo para poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas. Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge García queda a las puertas del playoff de ascenso gracias a los 16 puntos cosechados después de nueve jornadas. Los salmantinos se encuentran a 1 punto del Numancia, que cierra el playoff de ascenso. Los charros llegan a la décima jornada con 14 goles a favor y 10 en contra, dejando un saldo de 5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

El Deportivo Fabril, líder de la competición, se está tambaleando después de enlazar tres últimos partidos sin conocer la victoria, viéndose superado en sus dos últimos partidos. Pese a ello, el filial deportivista manda en la tabla con 19 puntos. Con los mismos puntos, y ya en puestos de playoff de ascenso, aparece el Real Oviedo Vetusta en el segundo escalón, que es el único equipo que se mantiene invicto en la Liga. El resto de billetes de la fase de ascenso se reparten en este orden: la Segoviana con 18 puntos, el Bergantiños (18) y el Numancia cierra el playoff con 17 puntos. El Real Ávila con el mismo puntaje que los sorianos y el Salamanca UDS, con 16 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la clasificación, el Rayo Cantabria marca la salvación con 8 puntos. Aunque, junto al filial del Racing, los tres conjuntos siguientes cuentan con el mismo puntaje. El Coruxo ocupa el puesto de playout con 8 puntos. Y, los cinco puestos de descenso los integran: el Burgos B con 8 puntos, el Sámano (8), la UP Langreo (7), el Atlético Astorga (7) y cierra la tabla el Lealtad Villaviciosa con 4 puntos.

Los resultados de la 9ª jornada

UD Ourense 2-1 Deportivo Fabril

Lealtad Villaviciosa 1-2 At. Astorga

Oviedo Vetusta 0-0 Rayo Cantabria

Bergantiños 0-0 UP Langreo

Numancia 3-1 Valladolid Promesas

Salamanca UDS 2-0 Coruxo

Sámano 1-0 Marino de Luanco

Sarriana 2-0 Real Ávila

Segoviana 0-0 Burgos B

Próxima jornada

El siguiente capítulo de Liga regala un derbi regional en la Segunda RFEF entre el Valladolid Promesas y el Salamanca UDS. El próximo domingo 9 de noviembre, desde las 12 horas, el equipo dirigido por Jorge García se verá las caras lejos de casa con un cuadro vallisoletano, que se vio superado (3-1) esta jornada como visitante ante el Numancia y ocupa la undécima plaza.