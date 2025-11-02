Salamanca UDS - Coruxo FC, en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 2 de noviembre, disputan el Salamanca UDS y el Coruxo FC en el Estadio Helmántico, correspondiente a la jornada 9 de la Segunda RFEF
Salamanca
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:00
Salamanca UDS
0
-
0
Coruxo FC
Previa
SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO
Ya están los 22 protagonistas en el Helmántico. Antes de que comience el choque se guardará un minuto de silencio en memoria de Ernesto Marotías, abuelo del defensa del central del Salamanca.
Enlace copiado
Previa
ASPECTO DEL HELMÁNTICO
Enlace copiado
Previa
ONCE DEL CORUXO
Alberto Domínguez, Álvaro, Sergio Bernárdez, Rares, Gandarillas, Xavi Sola, Javi González, Fariña, Naveira y Carlos Alonso.
Enlace copiado
16:39
FUERA DE LA CONVOCATORIA
Se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica: Davo, Hugo Marcos y Rivas.
Enlace copiado
16:38
SUPLENTES DEL SALAMANCA
Buscarán su oportunidad Leo Mendes, Souley, Casado, Lara, Carrasco, Abraham, Tomi, Hugo Parra y Javi Delgado.
Enlace copiado
16:37
ONCE INICIAL
Estos son los once jugadores elegidos por Jorge García: Jonvi; Parra, Murúa, Marotías, Pulpón; Alba, Cristeto, Dani Hernández, Aimar; Mancebo y Servetti.
Enlace copiado
16:33
EL RIVAL
El Coruxo se presenta en el Helmántico tras caer en O Vao ante la UD Ourense la jornada pasada. Como visitante suma siete puntos de los doce disputados -venció al Atlético Astorga, Sarriana e igualó en la jornada inicial contra el Langreo-.
Enlace copiado
16:29
PREVIA
El Salamanca UDS llega al encuentro con la única baja de Davo. Consulta la previa aquí
Enlace copiado
16:22
BUENAS TARDES
Buenas tardes. Aquí comienza la retransmisión del choque que medirá al Salamanca UDS frente al Coruxo. En este caso, será el primer encuentro de la presente campaña en el Helmántico.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad