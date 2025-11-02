Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Salamanca UDS - Coruxo FC, en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF (0-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 2 de noviembre, disputan el Salamanca UDS y el Coruxo FC en el Estadio Helmántico, correspondiente a la jornada 9 de la Segunda RFEF

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:00

Actualizado Hace 1 minuto
Salamanca UDS

Salamanca UDS

0

-

0

Coruxo FC

Coruxo FC

Previa

SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO

Ya están los 22 protagonistas en el Helmántico. Antes de que comience el choque se guardará un minuto de silencio en memoria de Ernesto Marotías, abuelo del defensa del central del Salamanca.

Enlace copiado

Previa

ASPECTO DEL HELMÁNTICO

Salamanca UDS - Coruxo FC, en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF (0-0)

Enlace copiado

Previa

ONCE DEL CORUXO

Alberto Domínguez, Álvaro, Sergio Bernárdez, Rares, Gandarillas, Xavi Sola, Javi González, Fariña, Naveira y Carlos Alonso.

Enlace copiado

16:39

FUERA DE LA CONVOCATORIA

Se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica: Davo, Hugo Marcos y Rivas.

Enlace copiado

16:38

SUPLENTES DEL SALAMANCA

Buscarán su oportunidad Leo Mendes, Souley, Casado, Lara, Carrasco, Abraham, Tomi, Hugo Parra y Javi Delgado.

Enlace copiado

16:37

ONCE INICIAL

Estos son los once jugadores elegidos por Jorge García: Jonvi; Parra, Murúa, Marotías, Pulpón; Alba, Cristeto, Dani Hernández, Aimar; Mancebo y Servetti.

Enlace copiado

16:33

EL RIVAL

El Coruxo se presenta en el Helmántico tras caer en O Vao ante la UD Ourense la jornada pasada. Como visitante suma siete puntos de los doce disputados -venció al Atlético Astorga, Sarriana e igualó en la jornada inicial contra el Langreo-.

Enlace copiado

16:29

PREVIA

El Salamanca UDS llega al encuentro con la única baja de Davo. Consulta la previa aquí

Enlace copiado

16:22

BUENAS TARDES

Buenas tardes. Aquí comienza la retransmisión del choque que medirá al Salamanca UDS frente al Coruxo. En este caso, será el primer encuentro de la presente campaña en el Helmántico.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca UDS - Coruxo FC, en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF (0-0)

Salamanca UDS - Coruxo FC, en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF (0-0)