Salamanca UDS - Burgos Promesas en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (0-0)

Previa

EL ANÁLISIS PREVIO: TRES PUNTOS PARA EL 'BREAK'

El Salamanca UDS no enlaza dos jornadas seguidas ganando desde hace demasiado tiempo, concretamente desde los triunfos en Sámano y ante la SD Sarriana en Las Pistas. A partir de ahí llegó un mes y medio de turbulencias que finalizó en Miramar con la victoria por 1-2 frente al Marino de Luanco. A partir de ese momento, el Salamanca UDS tiene marcado en rojo el encuentro de hoy en el estadio Helmántico, tanto por la posibilidad de sumar un segundo duelo consecutivo ganado que le permita engancharse sin medias tintas a la pelea por el playoff de ascenso a Primera Federación, como por la condición del rival: un filial al que cuesta una barbaridad ganar —ha empatado 7 de sus 12 duelos—, pero que se encuentra sumido en los puestos de descenso. Para seguir leyendo PINCHA AQUÍ .