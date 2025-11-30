Salamanca UDS - Burgos Promesas en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 30 de noviembre, disputan el Salamanca UDS y el Burgos Promesas, correspondiente a la jornada 13 de Segunda Federación
Salamanca
Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:18
15'
ALBA ENTRA POR DANI HERNÁNDEZ
El centrocampista vasco sustituye al lesionado Dani Hernández. Mancebo se ubica en la izquierda y Cristeto adelanta su posición hasta los tres cuartos de campo.
14'
NO HABÍA NADIE AL REMATE
Otra acción buena por banda izquierda de los blanquinegros. Esta vez fue Javi Delgado el que metió el centro al área, con mucho chile, pero no había nadie para rematar.
12'
SE LLEVA DANI LAS MANOS A LA CARA...
Cae lesionado el jugador zamorano, que era de los más activos en este comienzo de partido. ¡Qué mala suerte!
10'
¡LA HA TENIDO DANI!
Estuvo listísimo el zamorano para ganarle la acción a Rastrilla y de primeras se sacó un derechazo que lamió el poste de Diego.
6'
AVISA EL PROMESAS
Ya ha superado el conjunto burgalés por dos veces a Parra. Muy atento en ambas ocasiones Leo Mendes para abortar el peligro.
5'
MANCEBO POR DENTRO Y DANI POR FUERA
En las últimas semanas, como os hemos venido contando, Jorge García venía ubicando a Dani en banda y hoy lo está probando con fuego real. Mancebo es el que se coloca por detrás de Delgado. El resto en sus posiciones naturales.
3'
SALIDA EXPLOSIVA DEL SALAMANCA UDS
Ha arrancado fuertísimo el conjunto de Jorge García, que ya ha llegado dos veces al área del Promesas. La última vez tras una gran acción de Aimar.
1'
¡COMIENZA EL PARTIDO!
En juego este choque de la 13ª jornada de Liga en el Grupo 1 de Segundas RFEF. Los blanquinegros atacan sobre la portería del Fondo Norte, la de peor estado de césped, en esta primera parte.
Previa
SAQUE DE HONOR POR NIÑOS DEL PUEBLO GITANO
Este choque viene precedido de un saque de honor que conmemora el 600 aniversario del pueblo romaní en España. Niños de la comunidad gitana de Salamanca han sido los encargados de dar ese primer saque del encuentro.
Previa
SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO
Todo listo en el Helmántico. Saltan los dos equipos al terreno de juego. El Salamanca UDS con su indumentaria clásica y el Burgos Promesas con su tercera que es roja y marrón.
Previa
ONCE DEL BURGOS PROMESAS
Nuestro XI inicial 💪🏻 #SalamancaCFUDSBurgosCFBpic.twitter.com/eXSkO5GFnc— La Factoría BCF (@LaFactoriaBCF) November 30, 2025
Previa
ASÍ ESTÁ EL CÉSPED DEL HELMÁNTICO
16:31
YA HAY ONCE DEL SALAMANCA
Cristeto y Mancebo, principales novedades en el once
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 30, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#UDSBurgosPromesas 🏳️🏴 pic.twitter.com/xQtN4I7UYb
Previa
«SÉ QUE ES DIFÍCIL, PERO SE PUEDEN SACAR LOS 4 PARTIDOS ANTES DE NAVIDAD»
Muchos piensan que la belleza del fútbol reside en los goles o en las grandes intervenciones de los guardametas, pero entre medias hay un grupo de jugadores encargados de mover al equipo: los centrocampistas. Un perfil «poco vistoso porque realizan el trabajo que nadie quiere hacer», y ahí surge la figura de Álex Alba, mediocentro del Salamanca UDS que esta semana, tras su gran partido en Luanco, ha charlado con mi compañero Jaime García. Os dejó PINCHANDO AQUÍ una entrevista que no tiene desperdicio y que ha dejado frases como la encabeza este post.
Previa
EL ÁRBITRO ALBERTO LAGO DEBUTA EN EL HELMÁNTICO
El colegiado gallego, Alberto Lago Barreriro, será el encargado de dirigir la contienda correspondiente a la jornada 13ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación entre el Salamanca UDS y el Burgos Promesas en el estadio Helmántico. El trencilla de Rábade (Lugo), que estará acompañado en las bandas por Yago Domínguez e Iván Abel, debutará en el feudo salmantino, donde nunca ha dirigido. En la categoría suma 17 encuentros promediando 5,12 amarillas por choque.
Previa
LOS PRECEDENTES NO PUEDEN SER MEJORES
Cabe señalar que los antecedentes ante el Burgos Promesas no pueden ser mejores. Los blanquinegros y el filial de Segunda División se vieron las caras por partida doble en la Liga 23/24, en Tercera Federación. Tanto en el choque del Helmántico como en Castañares, el triunfo cayó del lado salmantino: 2-0 aquí y 1-2 allí.
Previa
UN VISTAZO A LA TABLA: LOS RIVALES DIRECTOS GANAN
En el día de ayer solo se disputaron 3 de los 9 encuentros previstos para esta 13ª jornada. Cabe destacar que los dos rivales más próximos en la tabla al Salamanca UDS ganaron. El Numancia se situó segundo provisionalmente tras vencer 3-1 a la UP Langreo, mientras que la UD Ourense se queda a las puertas del playoff y supera a los blanquinegros —que caen a la octava posición de manera momentánea— tras ganar 0-1 al Lealtad en Villaviciosa. Por último, el Sámano y el Rayo Cantabria empataron 1-1 en el derbi cántabro. Y en la matinal de hoy el Coruxo ha dado caza en la tabla a los de Jorge García tras ganar 0-3 al Real Valladolid Promesas.
Previa
EL ANÁLISIS PREVIO: TRES PUNTOS PARA EL 'BREAK'
El Salamanca UDS no enlaza dos jornadas seguidas ganando desde hace demasiado tiempo, concretamente desde los triunfos en Sámano y ante la SD Sarriana en Las Pistas. A partir de ahí llegó un mes y medio de turbulencias que finalizó en Miramar con la victoria por 1-2 frente al Marino de Luanco. A partir de ese momento, el Salamanca UDS tiene marcado en rojo el encuentro de hoy en el estadio Helmántico, tanto por la posibilidad de sumar un segundo duelo consecutivo ganado que le permita engancharse sin medias tintas a la pelea por el playoff de ascenso a Primera Federación, como por la condición del rival: un filial al que cuesta una barbaridad ganar —ha empatado 7 de sus 12 duelos—, pero que se encuentra sumido en los puestos de descenso. Para seguir leyendo PINCHA AQUÍ .
Previa
¡HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes desde el estadio Helmántico. Bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada 13ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación, en la que, a partir de las 17:00 horas, el Salamanca UDS recibe al Burgos Promesas. ¡Muchas gracias por elegirnos y acompañarnos en el desarrollo del encuentro!
