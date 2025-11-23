A recuperar la buena senda

El técnico del Salamanca UDS, Jorge García, charla con Álvaro Boyero, segundo entrenador, y con David Morán, ayudante del 'staff', antes de una sesión.

A partir de las 17:00 horas, el Salamanca UDS tratará de pasar página y dar carpetazo a la última derrota, que tanto dolió dentro del vestuario, como reconoció Jorge García en la última rueda de prensa: «Fue un golpe muy duro, pero que nos tiene que servir». Para resarcirse, los pupilos de Jorge García no lo tendrán nada sencillo, ya que en su sexto desplazamiento de la temporada visitarán el siempre complicado Municipal de Miramar, hogar del Marino de Luanco.

A la dificultad que supone jugar en el feudo asturiano se suma que el de hoy será un duelo entre dos rivales directos que no quieren dejar de mirar los puestos de playoff de ascenso. Con 17 puntos, el cuadro salmantino ocupa la séptima posición, mientras que, con un punto menos, aparece su perseguidor, el equipo de Luanco, que ocupa la octava plaza. La música de la fase de ascenso está a tan solo tres puntos para los del Tormes, por lo que recuperar la buena senda es clave si desean seguir acechando la zona noble.

La principal tarea del Salamanca UDS es retomar el vuelo después de un bagaje de cinco últimos partidos muy poco alentador: en concreto, cuatro puntos de quince han cosechado los charros en sus últimos cinco compromisos de Liga. Una dinámica que no otorga posibilidades frente al resto de equipos con billete al playoff en este momento.

Jorge García pide paciencia y, tras lo visto ante el Ávila el pasado fin de semana, su equipo tiene mimbres para soñar alto; sin embargo, si a la escasa puntería se le añaden errores innecesarios, es imposible verse arriba en la clasificación.

Por su parte, el Marino de Luanco se presenta tras cortar una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, después de derrotar con solvencia, lejos de casa, al Valladolid Promesas en la jornada anterior.

Como locales, los asturianos han logrado una victoria, tres empates y una derrota. Aquella derrota llegó ante el Numancia, pero firmaron tablas en casa ante la Segoviana y el Bergantiños, ambos actualmente en playoff. Ahora afrontan el primero de sus dos partidos consecutivos en Miramar, lo que se presenta como un desafío para ver de qué pasta está hecho el tercer equipo que menos goles ha encajado (siete) de la competición.

Dos equipos con la necesidad de ganar, aunque en el Salamanca UDS haya una mayor obligación por sanar una herida que podría traer consecuencias si continúa sangrando.