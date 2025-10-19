La predicción cumplida de Jorge García: notas de la derrota del Salamanca UDS en Soria El entrenador ya advirtió a su plantilla en el entrenamiento del jueves que perder la concentración un segundo sería falta, como ocurrió

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 19:20 | Actualizado 19:27h.

LOS ERRORES DEFENSIVOS

En el debe del Salamanca UDS de Jorge García siguen estando los errores defensivos, especialmente acusados en la jornada de este domingo. Si el fallo de concentración frente a la Sarriana, que facilitó el gol de Berardozzi, se pudo arreglar, los tres errores graves del partido de ayer en Los Pajaritos supusieron una derrota inapelable. Especialmente sangrante fue el segundo tanto por la indolencia mostrada. No puede suceder que Murua recupere un balón en el lateral derecho y que el resto de compañeros en el entorno de la jugada no trate de retener el esférico y ponga en bandeja la acción ofensiva al rival. Y eso que estaban advertidos desde el jueves: «Si la perdemos un segundo, nos vacunan», dijo Jorge García en medio de la sesión de entrenamiento. Y así pasó.

SIETE PARTIDOS VIENDO PUERTA

Dentro de las dudas lógicas que genera la segunda derrota en Liga, el Salamanca UDS sumó puntos positivos —aunque no fueron muchos— en Los Pajaritos. Entre ellos, que los blanquinegros han visto puerta en todos y cada uno de los choques de la fase regular de la temporada. Pese a que la derrota era una realidad cuando el colegiado añadió seis minutos, el conjunto blanquinegro no se dejó ir e insistió en seguir buscando la portería de Joel, aunque solo fuera para maquillar el resultado, algo que consiguió Javi Delgado a un minuto del final del encuentro. Que el Salamanca UDS sume goles en todos sus encuentros con un cuarto de Liga ya cumplido es un indicativo a tener en cuenta.

INTENTO DE REACCIÓN

Con todo y con eso, el Salamanca UDS tuvo una reacción de equipo dolido. Cuando más contra las cuerdas se vio, más puso sobre la mesa ese fútbol que encandiló una jornada antes frente a la SD Sarriana en Las Pistas, aunque sin llegar a rayar al nivel del pasado sábado. La entrada de Dani Hernández dinamizó el juego interior en tres cuartos de campo, que tan poco fluido se había mostrado hasta entonces.

SORIA, MISIÓN IMPOSIBLE

El Salamanca UDS se presentaba en Soria con una estadística a la contra: ni un solo triunfo de los equipos locales en diez visitas de Liga. Ni este Salamanca UDS, ni tampoco el CD Guijuelo ni la Unión habían sido capaces de sacar los tres puntos en sus partidos frente al Numancia a domicilio. Y este domingo, más de lo mismo. El balance es ahora de 4 derrotas y 7 empates.