Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS El barro toma el terreno de juego donde el primer equipo recibe en horas a la Gimnástica Segoviana, especialmente en las áreas

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 19:08 Comenta Compartir

Jorge García y Álvaro Boyero pudieron comprobar este sábado, de primera mano, el (mal) estado en que ha quedado el césped de Las Pistas, escenario del duelo de la octava jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación entre el Salamanca UDS y la Gimnástica Segoviana, que se disputará en la matinal de este domingo (12:00 horas). En este sentido, la preocupación expresada por el preparador blanquinegro en la rueda de prensa previa al duelo frente al club de La Albuera se confirmó: el césped no ha podido soportar, como parecía lógico, las intensas precipitaciones registradas a lo largo de toda la jornada del sábado y la disputa del encuentro del filial frente a la SD Ponferradina B (2-0 para los blanquinegros, con goles de Mulas y Manu Vigo).

Las caras del cuerpo técnico del primer equipo —pero también del director general, Rafael Dueñas, quien pidió una excepción al convenio firmado con el Consistorio, propietario del recinto, para que el partido de este sábado se jugara ahí— fueron el reflejo de la preocupación. Especialmente por el estado de las áreas, muy embarradas. Pero no solo eso, ya que los resbalones fueron una constante durante todo el partido, al igual que el lodo aflorando en la superficie en cada disputa de balón dividido.