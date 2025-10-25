Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acción de ataque del filial del Salamanca UDS, sobre el maltrecho césped de Las Pistas. LAYA

Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS

El barro toma el terreno de juego donde el primer equipo recibe en horas a la Gimnástica Segoviana, especialmente en las áreas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Jorge García y Álvaro Boyero pudieron comprobar este sábado, de primera mano, el (mal) estado en que ha quedado el césped de Las Pistas, escenario del duelo de la octava jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación entre el Salamanca UDS y la Gimnástica Segoviana, que se disputará en la matinal de este domingo (12:00 horas). En este sentido, la preocupación expresada por el preparador blanquinegro en la rueda de prensa previa al duelo frente al club de La Albuera se confirmó: el césped no ha podido soportar, como parecía lógico, las intensas precipitaciones registradas a lo largo de toda la jornada del sábado y la disputa del encuentro del filial frente a la SD Ponferradina B (2-0 para los blanquinegros, con goles de Mulas y Manu Vigo).

Las caras del cuerpo técnico del primer equipo —pero también del director general, Rafael Dueñas, quien pidió una excepción al convenio firmado con el Consistorio, propietario del recinto, para que el partido de este sábado se jugara ahí— fueron el reflejo de la preocupación. Especialmente por el estado de las áreas, muy embarradas. Pero no solo eso, ya que los resbalones fueron una constante durante todo el partido, al igual que el lodo aflorando en la superficie en cada disputa de balón dividido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  3. 3 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  4. 4 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  5. 5 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  6. 6 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  7. 7 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  8. 8 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»
  9. 9 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  10. 10 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS

Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS