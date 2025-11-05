«Ojalá algún año vuelva al Helmántico como jugador del Salamanca»

Jaime García Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

678 minutos le bastaron a Yago Rodríguez para darse cuenta que su efímero paso por la capital del Tormes le quedaría grabado en su interior para siempre. El lateral cumplió el pasado curso en el Salamanca UDS en calidad de cedido por el Real Valladolid, y ahora, como jugador del Valladolid Promesas, ambos se reencuentran este domingo como rivales en el anexo al José Zorrilla. Pese a que las lesiones le acompañaron durante gran parte de la campaña anterior, Yago Rodríguez quedó engatusado por todo lo que rodea al club y "estaría dispuesto a volver".

Por cosas del destino, el jugador sufrió una lesión en la pretemporada y podría reaparecer ante los charros. En su mente está el cuadro vallisoletano, pero es indudable que el Salamanca UDS y sus aficionados se han ganado un gran espacio en su corazón: "Ojalá algún año en mi carrera vuelva al Helmántico como jugador del Salamanca", apunta.

Yago Rodríguez y el Salamanca UDS se reencuentran en el camino este domingo.

—Pues sí. Además, tuve una lesión en la pretemporada y esta semana ya estoy para jugar, justo con el Salamanca. Será mi debut esta temporada y parece que se alinearon los astros para que jugase contra mi exequipo. La verdad que es una semana bonita ya por el tema de enfrentarnos al Salamanca y aún por encima se suma que vuelvo tras la lesión.

Antes de hablar del domingo, abordemos su paso por el club salmantino.

—Mi etapa en el Salamanca, la recuerdo con mucho cariño. Es cierto que tuve mala suerte con las lesiones, pero cuando jugué estuve bien y aún por encima la afición me hizo sentir bastante arropado y me mostraron bastante cariño. La verdad, la recuerdo como una etapa muy feliz, y tengo gente cercana viviendo allí, por lo que siempre que puedo intento ir a Salamanca.

¿Hubo posibilidades de regresar en este último mercado veraniego al Salamanca UDS?

—Pues se abrió la puerta de volver al Salamanca este año, pero obviamente formo parte del Valladolid y ellos apostaron fuerte por mí. Estoy muy agradecido al Valladolid por el trato. Pero este verano, si el Valladolid no contaba conmigo, estaba dispuesto a volver al Salamanca. Como dije tengo a mucha gente cercana allí y no cierro la puerta a que, en un futuro, ojalá, pueda volver a vestirme del Salamanca.

Estuvo tan solo una temporada, y no esconde que haya quedado enamorado.

—Estoy muy contento aquí en Valladolid. Pero, ya sea un futuro cercano o lejano, tengo muchas ganas de volver algún día y volver a vivir la afición y el club. En el fútbol nunca se sabe, pero bueno, ojalá tenga la oportunidad. Además, tengo muchos amigos en el vestuario y sigo hablando con los que se quedaron, con Murua, Casado, Jon, Cristeto y Souley. Al final, es un club que solo con pisar el Helmántico muchas personas pagarían por jugar ahí.

Ha cambiado mucho el Salamanca UDS que dejó y el que llega.

—Creo que teníamos mejor equipo el año pasado, pero el poco tiempo que estuve con Jorge y su 'staff' me di cuenta que son unos pedazos de entrenadores. Estuvo en la recta final al mando y mira como acabamos, por lo que son muy peligrosos. Tienen buen equipo y han sabido fichar muy bien.

Por último, ¿dónde ubica al equipo charro al término del año?

—Pues espero que nosotros estemos arriba, pero si no es así, reconozco que ojalá quede el Salamanca. Me alegraría mucho ver al equipo peleando por ascender, y creo que va a ser un equipo que va a quedar arriba en la clasificación.