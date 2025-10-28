Los números de la primera media hora que tanto preocupan a Jorge García: 5 goles en contra, 0 a favor y... Los blanquinegros han empezado cinco de los ocho encuentros con el marcador a la contra y tan solo logró revertir la situación en uno. En los primeros 30 minutos se están cociendo los partidos del Salamanca UDS, que solo ha estado 57 minutos por delante en lo que va de Liga

«No podemos empezar más partidos por detrás en el marcador, eso te hace ir a remolque; o mejoramos eso, o nos va a costar mucho ganar», fue la sentencia con la que Jorge García ubicó la derrota del pasado domingo y, de paso, la situación actual de su equipo.

La realidad es exactamente esa: en 5 de los 8 partidos de Liga disputados hasta la fecha, el Salamanca UDS ha empezado por detrás en el marcador. Y tan solo en uno de ellos, frente a la SD Sarriana, encontró la posibilidad de darle la vuelta para acabar sumando los tres puntos; en el resto, o bien se logró un empate (Bergantiños), o bien acabó en derrota (Deportivo Fabril, Numancia y Segoviana).

Más allá de la simple observación de empezar por detrás en el marcador y cotejarlo con el resultado final cosechado —por ejemplo, este Salamanca UDS no se ha ido nunca ganando al descanso: 5 empates y 3 derrotas tras el primer acto— lo cierto es que, de los 720 minutos que se llevan disputados de Liga hasta la fecha, los blanquinegros tan solo han conseguido estar por delante en el marcador 57 —ni un partido entero—, lo que, sin embargo, no le ha impedido ganar: ese tiempo por delante está exprimido a la perfección (13 puntos en la tabla). Pero, lógicamente, preocupa. Sobre todo porque van 232 minutos —dos partidos y medio— con el resultado en contra en estos 8 primeros encuentros de Liga. Y es mucha diferencia.

Como la que existe entre el primer gol encajado y el primer tanto anotado. Ya no es que los cuatro pinchazos de Liga exista ese patrón común del que tanto se queja Jorge García: empezar encajando primero, es que se suma el agravante de que el gol llega en la primera media hora de juego. Ahí está el quid de la cuestión, y donde se están escapando los puntos, más que nada porque luego el balance de tantos a favor y en contra sigue estando a favor: 12 a 10.

¿Falta de tensión, de concentración, un nudo psicológico? ¿Qué? Pues un poco de todo tiene que haber, sobre todo porque cada vez se encaja el primer tanto en contra antes. Si frente a la Sarriana fue en el minuto 14 y frente al Numancia en el 11, ante la Segoviana ya fue en el 6...

Por el contrario, el gol más madrugador de los blanquinegros sigue siendo el que anotó Servetti en Abegondo frente al Fabril, a los 39 minutos de duelo. Antes de ese tanto, ninguno; y detrás de él, los 11 restantes más. Entre ellos, los dos últimos goles a los que ya les pesó demasiado el resultado en contra. Tanto, que no valieron nada.