Marino de Luanco - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (0-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, disputan el Marino de Luanco y el Salamanca UDS en el Estadio Municipal de Miramar, correspondiente a la jornada 12 de la Segunda RFEF

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:45

Actualizado Hace 1 minuto
Marino de Luanco

Marino de Luanco

0

-

1

Salamanca UDS

Salamanca UDS

5'

¡HA PODIDO EMPATAR EL MARINO!

A punto de marcar el conjunto asturiano con un gran disparo de Leiva. Su zapatazo se marchó lamiendo el poste derecho de Leo Mendes.

Enlace copiado

3'

GRAN RECUPERACIÓN Y PASE DE JAVI DELGADO

El pase de Javi Delgado fue una exquisitez, y la recuperación fue clave para el '2' pudiera abrir la lata en Miramar.

Enlace copiado

Icono 3'

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

Se adelanta el Salamanca UDS en Miramar con un gol de Parra. Empieza muy bien el encuentro para los blanquinegros.

Enlace copiado

2'

JORGE MANTIENE EL 4-2-3-1

Utiliza doble lateral el entrenador salmantino en la banda izquierda con Souley y Pulpón, que hoy hace de extremo.

Enlace copiado

1'

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Comienza el partido en Miramar. El Salamanca UDS, viste completamente de blanco.

Enlace copiado

Previa

ONCE DEL MARINO DE LUANCO

1 Dennis

2 Borja

Enlace copiado

Previa

ALINEACIÓN DEL SALAMANCA: NOVEDADES EN EL ONCE

Enlace copiado

Previa

HOLA, HOLA!

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada 12ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación entre el Marino de Luanco y el Salamanca UDS. ¡Gracias por elegirnos!

Enlace copiado

