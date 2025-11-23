Marino de Luanco - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, disputan el Marino de Luanco y el Salamanca UDS en el Estadio Municipal de Miramar, correspondiente a la jornada 12 de la Segunda RFEF
Salamanca
Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:45
Marino de Luanco
0
-
1
Salamanca UDS
5'
¡HA PODIDO EMPATAR EL MARINO!
A punto de marcar el conjunto asturiano con un gran disparo de Leiva. Su zapatazo se marchó lamiendo el poste derecho de Leo Mendes.
3'
GRAN RECUPERACIÓN Y PASE DE JAVI DELGADO
El pase de Javi Delgado fue una exquisitez, y la recuperación fue clave para el '2' pudiera abrir la lata en Miramar.
3'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Se adelanta el Salamanca UDS en Miramar con un gol de Parra. Empieza muy bien el encuentro para los blanquinegros.
2'
JORGE MANTIENE EL 4-2-3-1
Utiliza doble lateral el entrenador salmantino en la banda izquierda con Souley y Pulpón, que hoy hace de extremo.
1'
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Comienza el partido en Miramar. El Salamanca UDS, viste completamente de blanco.
Previa
ONCE DEL MARINO DE LUANCO
1 Dennis
2 Borja
5 Orfila
6 Tomás
8 Pelayo
9 Tito
11 Lora
16 Marcos Bravo
19 Martín
20 Berto
21 Basurto
Previa
ALINEACIÓN DEL SALAMANCA: NOVEDADES EN EL ONCE
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) November 23, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#MarinoUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/uASMSCdKVW
Previa
HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada 12ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación entre el Marino de Luanco y el Salamanca UDS. ¡Gracias por elegirnos!
