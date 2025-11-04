La liberación de Javi Delgado: «He llegado a tener pánico al área pequeña de Las Pistas» El ariete cántabro zanja sus fantasmas con gol y asistencia en la reapertura del estadio: «Cuando fallas entras en un bucle que solo se arregla entrenando, es el mal del delantero», dice. Asegura que las dimensiones del Helmántico le ayudarán a seguir sumando goles

El nombre de Javi Delgado (29 años, Cabezón de la Sal) ya está ligado a la reapertura del estadio Helmántico, tras 189 días de cierre forzoso por cese de actividad. Nunca había jugado en él; todo lo que sabía era de oídas, de lo que había escuchado en los vestuarios del Tori, y de vídeos en VHS de otros tiempos y YouTube.

Su presentación no pudo ser mejor: 27 minutos (más 4 de prolongación), un gol que detonó el partido y una asistencia —a Abraham— que terminó de apuntalar el triunfo. «No es lo mismo jugar en el estadio que en Las Pistas. Desde que calientas sientes algo distinto...», dijo en caliente, a pie de campo.

Ahora, con tiempo para el descanso, ha incrementado esa primera sensación: «A nivel personal he sentido mucha alegría, y también desahogo con el gol...», reconoce el delantero, aludiendo al fantasma que le venía atormentando en este inicio de competición, especialmente en la portería del Fondo Sur de Las Pistas. «Es el mal del delantero: cuando empiezas a fallar entras en un bucle que hace que se te vayan muchas ocasiones claras. Nadie puede pensar que no las quiero meter; el primero que quiere marcar goles soy yo, pero hay veces que entran y otras no. Este domingo se dio, salió cara... y que siga la racha, ¿no?», reflexiona el ariete cántabro, que acto seguido se abre en canal: «Es que la cabeza juega malas pasadas. Sin confianza todo es más difícil, pero hay que seguir intentándolo y creyendo en que sí. Y eso se trabaja durante la semana, afinando los remates en los entrenamientos, para que luego, en el partido, en esa décima de segundo que tienes para pensar, elijas bien».

El Helmántico, por tanto, se presenta como una liberación mental para Javi Delgado, también desde una explicación espacial: «Las dimensiones del campo a mí me ayudan. Las de Las Pistas te comprimen los espacios. Y luego estaba el hecho de los fallos: he llegado a tenerle pánico a esa área pequeña. Con el cambio de campo, esa situación también ha cambiado».

Como también lo hizo su rol en este último partido: tras 3 titularidades consecutivas, tocó banquillo. «Este es un staff al que le gusta rotar. No he visto a un solo compañero poner malas caras por ello, porque sabemos que es así. Es más, eso te motiva y te hace dar más cuando te dicen que sales. Muchos partidos los estamos resolviendo con la gente que entra de refresco: los titulares hacen un trabajo de desgaste grandísimo y, con esa punta de piernas frescas, rematamos la faena», señala el delantero blanquinegro, que confía en que la mejoría en los inicios de los partidos dispare al equipo en bolsa de puntos: «La mejor prueba de cómo les va a ir a los equipos es ver cómo se llevan los vestuarios; y en este, el ambiente es increíble».