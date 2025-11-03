Leo Mendes recibe la llamada de Guinea Bissau y el Salamanca UDS no podrá contar con el guardameta para recibir al Real Ávila El portero, que ha disputado seis partidos defendiendo la portería salmantina, estará concentrado con su selección desde el 13 al 19 de noviembre

El guardameta del Salamanca UDS Leo Mendes ha sido convocado por la selección de Guinea Bissau para disputar un amistoso frente a Angola el próximo 18 de noviembre. Una noticia que pone el valor las buenas actuaciones del portero desde la pasada temporada, pero a su vez, confirma que el cuerpo técnico no podrá contar con uno de sus guardametas para el siguiente partido en casa.

El guardameta de 24 años abandonará la disciplina salmantina desde el próximo día 13 hasta el 19 de noviembre, por lo que Jorge García no podrá contar con sus servicios para recibir al Real Ávila en el fin de semana del 16 de noviembre.

Además, el Salamanca UDS informó que Leo Mendes recibirá el 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐀𝐫𝐜𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚, que le entregará la AFE el próximo lunes, después de ser uno de los porteros menos goleados de la campaña anterior.