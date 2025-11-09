Jorge García, tras el choque ante el Valladolid Promesas: «Puntuar fuera de casa siempre es bueno en esta Liga» El técnico del Salamanca UDS atendió a los medios tras cosechar un punto en el anexo al José Zorilla

Jaime García Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:20

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García, atendió a los medios de comunicación después del empate ante el Valladolid Promesas.

Lectura del partido

«Ha sido un partido vistoso, dos equipos que han puesto ganas de ganar, queriendo hacer daño. Hay do partes diferentes, superiores ellos. En la segunda hemos salido mejor y hemos apretado más y hemos ido a ganar, me voy contento, cosas que mejorar».

Nueva portería a cero

«Tenemos potencial arriba, y viendo la gran actuación de Leo Mendes hay que seguir creciendo desde la portería a cero, porque siempre creamos arriba, pero hay que estar más fino en ataque».

Empate

«Puntuar fuera de casa siempre es bueno, pero el escudo del Salamanca tiene que ir más allá. Hemos dado un paso adelante en la segunda parte con un poquito más de dominio con balón, mas de claridad».

Cambios

«Es posible que hayan sido tarde, pero hay que seguir. Entendíamos que nos podían dar lo que necesitábamos en ese momento, pero es posible que hayan sido tarde. AL final, tenemos la suerte que cuando los delantero no nos dan alegrías con el gol, nos dan trabajo hay que seguir crecimiento».

Afición

«Tenemos esas suerte de tener esta afición, es de agradecer siempre ese apoyo y ojala el domingo del demos una alegría en casa».