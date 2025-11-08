Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Villanueva, en el partido contra el Coruxo en el Helmántico. LAYA

Jorge García prefiere no arriesgar y Jon Villanueva no estará contra el Valladolid Promesas

El Salamanca UDS ha decidido no forzarle, teniendo en cuenta que Leo Mendes no estará la próxima semana contra el Ávila

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

El Salamanca UDS ha anunciado este sábado la convocatoria de 20 futbolistas para disputar el choque contra el Valladolid Promesas, que tendrá cuatro ausencias. La más importante es la de Jon Villanueva, con el que no se ha querido forzar.

El guardameta vasco sufrió una pequeña rotura muscular en el abdomen en un entrenamiento de esta semana y tanto el cuerpo técnico como los médicos han preferido no forzar su presencia. Teniendo en cuenta además que en el choque de la próxima jornada contra el Ávilano podrán contar con Leo Mendes.

Así, el guardameta de Guinea Bissau será titular este domingo en los anexos a Zorrilla y el otro guardameta en la convocatoria es Imanol.

Davo sigue sin estar disponible, aunque cada vez va aumentando el ritmo de trabajo para ponerse cuanto antes al mismo nivel que sus compañeros. Por decisión técnica se han quedado fuera de la lista Hugo Marcos y Hugo Parra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 El asalto a un tráiler cargado de cerveza desencadenó el último golpe a la droga en Salamanca y Santa Marta
  3. 3 La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
  4. 4 Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad
  5. 5 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  6. 6 «El mejor recuerdo es cuando conocí a mi mujer»
  7. 7 Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
  8. 8 Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas
  9. 9 «No puedo negar lo que es evidente»
  10. 10 Un pueblo de Salamanca recupera servicios bancarios con un cajero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge García prefiere no arriesgar y Jon Villanueva no estará contra el Valladolid Promesas

Jorge García prefiere no arriesgar y Jon Villanueva no estará contra el Valladolid Promesas