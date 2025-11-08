Jorge García prefiere no arriesgar y Jon Villanueva no estará contra el Valladolid Promesas El Salamanca UDS ha decidido no forzarle, teniendo en cuenta que Leo Mendes no estará la próxima semana contra el Ávila

El Salamanca UDS ha anunciado este sábado la convocatoria de 20 futbolistas para disputar el choque contra el Valladolid Promesas, que tendrá cuatro ausencias. La más importante es la de Jon Villanueva, con el que no se ha querido forzar.

El guardameta vasco sufrió una pequeña rotura muscular en el abdomen en un entrenamiento de esta semana y tanto el cuerpo técnico como los médicos han preferido no forzar su presencia. Teniendo en cuenta además que en el choque de la próxima jornada contra el Ávilano podrán contar con Leo Mendes.

Así, el guardameta de Guinea Bissau será titular este domingo en los anexos a Zorrilla y el otro guardameta en la convocatoria es Imanol.

Davo sigue sin estar disponible, aunque cada vez va aumentando el ritmo de trabajo para ponerse cuanto antes al mismo nivel que sus compañeros. Por decisión técnica se han quedado fuera de la lista Hugo Marcos y Hugo Parra.