Jorge García sentado en el banquillo del Helmántico este domingo. LAYA

Jorge García se muestra «contento» pero pone deberes: «Nos faltó velocidad en la circulación del balón»

El técnico blanquinegro valora el triunfo del Salamanca UDS frente al Coruxo

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:41

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, valoró de manera positivo el triunfo cosechado por su equipo frente al Coruxo en el reencuentro con el estadio Helmántico. «Creo que ha sido un partido largo, que hemos tenido que madurar. Nos ha costado doblegar su bloque defensivo. Estoy muy contento por los chicos, porque han hecho una semana de entrenamiento francamente buena y se lo merecían», valoró en primera instancia.

MEJOR EL RESULTADO QUE EL JUEGO

«Nos ha faltado velocidad en la circulación. Hubo 10 o 15 minutos en las que nos entraron las prisas. Tenemos que corregir los errores»

LOS CAMBIOS, CLAVES

«Nos estaba faltando una figura entre líneas a la espera de sus medio centros para poder acelerar las acciones, intentábamos acelerar con Aimar por fuera, pero no pudimos por ahí y otra vez que los chicos de banquillo nos vuelven a dar aire fresco»

APUESTA POR JON EN LA PORTERÍA

«Jon es el capitán de este barco. Tanto Leo como Jon entrenan todos los días como si fueran el último. Entrenó muy bien toda la semana y tiene un liderazgo fantástico»

