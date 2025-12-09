Jorge García adelanta a Lolo Escobar en el Salamanca UDS El técnico salmantino superó en Astillero los 18 choques que dirigió Escobar y ya lleva 19. El recorrido de ambos en el banquillo del Helmántico es idéntico: 32 puntos y 25 goles hizo el madrileño y 33 y 27 suma el actual 'staff'

Iván Ramajo Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025

En 18 partidos, 540 minutos de juego, a Lolo Escobar (49 años) le dio tiempo a ganarse el corazón del Helmántico y un pasaporte a los banquillos de la Segunda División, de la mano del Mirandés.

Desde entonces, ningún entrenador (por el banquillo pasaron Calderón, María Hernández, Chiapas y Dueñas) ha conseguido poner una tirita a esa herida abierta en el banquillo con su marcha en el verano de 2021. El «Lolo, quédate», de vez en cuando retumba por los pasillos del estadio de la carretera de Zamora. Y también en el fuero interno del técnico, quien reconoció hace once meses, en su retorno a la ciudad con el CD Lugo, haberse acercado al Helmántico el mismo día que jugaba en el Reina Sofía: «Los seis meses que estuve aquí, a nivel futbol, son los mejores de toda mi vida», reconoció.

Jorge García, a la bajini, está rascando sobre esa base de nostalgia. Y no solo porque despertara del letargo los cánticos de reconociendo al trabajo de banquillo tras cuatro años en mute —en el mejor de los casos— tras salvar la papeleta en tiempo récord —en 4 partidos, con 5 de margen, ató la salvación— el curso anterior y ganarse a pulso su renovación como técnico blanquinegro para la presente temporada.

Entre esos partidos de la temporada pasada y los 14 que ya lleva al frente del banquillo del Helmántico le han servido para superar, al menos, en número de encuentros ligueros, los dirigidos por el entrenador madrileño. Jorge García ya tiene más minutos al frente del conjunto blanquinegro que Lolo García. 18 de los del inolvidado entrenador madrileño por los 19 que ya suma el staff que encabeza Jorge García.

Al frío dato hay que sumarle que sus trayectorias no son tan distantes. A los dos equipos se les reconoce una clara virtud ofensiva, 25 goles celebró el Salamanca UDS con Lolo y 27 ha hecho con Jorge García. Pero hay más. Los 32 puntos sumados por el técnico madrileño en su estancia en el Helmántico son los mismos que había sumado Jorge García en los mismos 540 minutos de juego. Hoy, tras superarle en Astillero como inquilino del banquillo, suma uno más (33).

Y hay cosas en las que Jorge García adelanta claramente a Lolo. Por ejemplo, en el número de victorias: 8 logró el madrileño y 10 suma el salmantino en un periodo idéntico. En Jorge García, sin embargo, no cabe tanto el término medio: pues el equipo de Lolo empató 8 duelos, mientras que Jorge solo lo ha hecho 3 veces en este mismo camino.