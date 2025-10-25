Fer Llorente y el Salamanca UDS se vuelven a encontrar cinco temporadas después

Jaime García Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Hay jugadores que sólo con nombrar su nombre despiertan una sonrisa, y si hablamos de Fer Llorente, en el Salamanca UDS vuelven recuerdos imborrables de un mediocentro que dejó una espléndida huella en sólo una temporada. «Fue un año atípico, pero no puedo estar más orgulloso de haber podido vivir esa etapa en Salamanca. Tengo muy buenos recuerdos de jugar allí», inicia Fer Llorente.

El centrocampista regresa este domingo a la ciudad del Tormes, pero en esta ocasión lo hará vistiendo otra elástica, la de la Gimnástica Segoviana, próximo rival del conjunto salmantino en la competición doméstica. «Nosotros tenemos esa tarea pendiente de afianzarnos fuera de casa, porque todavía no hemos ganado a domicilio. Y hacerlo en Salamanca pues hace que el reto sea mayor», comenta.

Para recordar a Fer Llorente vestido de blanquinegro hay que viajar a la campaña 2020/21, una temporada donde el fútbol empezó a rodar, con muchas restricciones, después de la pandemia del coronavirus y el Salamanca UDS militaba en la Segunda División B. «Fue un año extraño. Era la temporada después de la covid-19. La Liga la empezamos en el mes de octubre después de una pretemporada súper larga, todo era muy atípico, además del cierto miedo que todavía sobrevolaba por la pandemia», recuerda Fer Llorente.

El conjunto charro no comenzó la temporada de la manera deseada, pero, el equipo despertó y se acabó logrando la permanencia. «Empezamos regular hasta Navidad, luego nos entonamos y la verdad es que las sensaciones al final de la temporada fueron muy buenas. Nos quedó esa espinita de si hubiéramos empezado la temporada como la acabamos, hubiéramos podido hacer algo grande», admite. Pese a cumplir una sola temporada, el segoviano se llevó para siempre lo que es la afición del Salamanca UDS. «Tengo muy buenos recuerdos de jugar allí en Salamanca, en el Helmántico, el ambiente me parece espectacular. Al final, la masa social que mueve el Salamanca y el hambre de fútbol que hay en la ciudad, cómo se respira fútbol allí, es una cosa admirable», a lo que añade sobre los aficionados: «Son gente que siente mucho el club y apoya al club en las buenas y sobre todo en las menos buenas, que es cuando de verdad se necesita. Ahí se deja ver que el club es ejemplar en ese sentido», zanja.

El de este domingo será el primer reencuentro entre ambos, y ello convierte la cita en «un regreso muy especial». «Si podemos jugar en el Helmántico será más especial todavía. Sólo he jugado en Salamanca con la camiseta local, y voy a volver allí, aunque será estando en el vestuario visitante. Y me hace mucha ilusión recordarlo y ver a la gente y vivirlo otra vez a nivel personal», reconoce asegurando que: «En cuanto supe que volvería, fue un partido que señalé en mi calendario».

Desde la lejanía, Fer Llorente sigue la actualidad del club charro, y sabedor del proyecto con juventud que intenta poner en marcha, sabe lo complicado que puede ser triunfar en la plaza del Salamanca UDS. «Tienen que dar pequeños pasos y madurar sobre todo a nivel mental, la presión es muy grande por su historia, pero con trabajo diario las cosas sales por sí solas», cuenta un jugador que después de recibir el amor de la afición admite que «la ilusión por volver nunca se pierde».