El empate en Valladolid no tiene consecuencias para el Salamanca UDS: así queda la clasificación El equipo de Jorge García continúa a las puertas del 'playoff' de ascenso después de cosechar 17 puntos cumplidas diez jornadas en el Grupo I de la Segunda RFEF

Jaime García Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:13

El Salamanca UDS empató sin goles contra el Valladolid Promesas, en un día donde los charros volvieron a contar con ocasiones, pero no las materializaron. Aunque, sus rivales también tuvieron opciones de llevarse la victoria, pero el buen hacer de la zaga y Leo Mendes que detuvo una pena máxima dejaron al marcador sin cantar goles. Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge García se mantiene a las puertas del playoff gracias a los 17 puntos cosechados después de diez jornadas. Los salmantinos llegan a la undécima jornada con 14 goles a favor y 10 en contra.

Por primera vez esta temporada, tenemos cambio de líder en el Grupo I de la Segunda Federación. El Oviedo Vetusta aprovechó la mala racha del Deportivo Fabril para cerrar la jornada como líder en solitario, al cosechar 22 puntos. Tras el filial ovetense, la Gimnástica Segoviana, con 21 puntos, ocupa la segunda posición después de firmar tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco partidos. En el tercer escalón ya aparece el Deportivo Fabril, que cumple su cuarta jornada sin conocer la victoria, con 20 puntos en el zurrón. Los dos puestos de fase de ascenso los completan el Bergantiños (19) y el Numancia (18) cierra la fase de ascenso.

El Real Ávila también con 18 puntos y el Salamanca UDS, con 17 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, el Burgos B es decimotercero con 9 puntos, por lo que ocupa la plaza de playout. Por otro lado, conforman la zona roja de la tabla, en este orden: Sámano (9), Rayo Cantabria (8), Atlético Astorga (8), UP Langreo (7) y el Lealtad de Villaviciosa (4) es el último clasificado.

Los resultados de la jornada 10

Rayo Cantabria 1-2 Gimnástica Segoviana

Atlético Astorga 1-1 UD Ourense

Deportivo Fabril 0-0 Bergantiños

Valladolid Promesas 0-0 Salamanca UDS

Burgos B 1-1 Sámano

Coruxo 1-0 Lealtad Villaviciosa

Langreo 0-2 Oviedo Vetusta

Marino de Luanco 1-1 Sarriana

Real Ávila 0-0 Numancia

Próxima jornada

El siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS recibe la visita del Real Ávila, en un encuentro que tendrá lugar el próximo domingo 16 de noviembre a las 17 horas en el estadio Helmántico. Será un partido vibrante ya que se enfrentan el sexto contra el séptimo, ambos a un paso de entrar en los puestos de playoff de ascenso.