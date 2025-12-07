Un diciembre para atarse al playoff de ascenso

Jaime García Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

A partir de las 12 horas, el Salamanca UDS inicia el último mes de competición del 2025, y lo hace con una primera visita a un equipo de la zona baja del Grupo 1 de la Segunda Federación, el Rayo Cantabria. Aunque, no será la única salida asequible para el cuadro del Tormes en diciembre, ya que cumplirá su último partido del año contra el Lealtad de Villaviciosa, penúltimo de la Liga. Y, entre medias, se enfrenta al Oviedo Vetusta, segundo en la tabla. Tres encuentros, de los cuales dos de ellos serán ante conjuntos de la zona roja, y uno ante un equipo que pugna por el liderato.

Sin embargo, como bien dijo el entrenador salmantino en la previa de la contienda: «Vamos a centrarnos en Rayo Cantabria, y después ya Oviedo Vetusta y Lealtad», zanjó Jorge García. Y con esa directriz saltarán sus pupilos a La Planchada para defender el quinto puesto, último billete al playoff de ascenso, recientemente logrado tras ganar el pasado fin de semana.

Con 23 puntos en el zurrón, el Salamanca UDS aventaja en sólo un punto al sexto clasificado, el Real Ávila, por lo que tratará de dar un nuevo paso para asentarse en la fase de ascenso y, por qué no, aprovechar el complicado fin de semana que tiene su perseguidor y el conjunto que tiene justo por encima. Tanto el Numancia como el Ávila tuvieron jornada copera esta semana, y ambos tienen salidas peliagudas ante rivales enrachados. Los sorianos contra la UD Ourense y los abulenses ante el Coruxo.

Y es que se presenta un mes de competición que, a diferencia de la pasada campaña, puede servir para ver al equipo charro dando por fin un golpe encima de la mesa. Para cosechar su tercer partido sin conocer la derrota, el cuadro del Tormes intentará asaltar Astillero, hogar de un filial del Racing que, después de firmar dos derrotas seguidas, llega al choque liguero tras doblegar a la Sarriana,en lo que fue su segunda victoria del curso, y empatar con el Sámano.

Bien es cierto que la necesidad por seguir puntuando es mayor en los cántabros, al ocupar actualmente el puesto de playout y tener el descenso en el cogote. Ninguno rival se lo pondrá sencillo al Salamanca UDS, pero la de hoy es una buena prueba para confirmar que «si se lo proponen, por plantilla se pueden ganar todos los partidos», finalizó Jorge García en la rueda de prensa previa.