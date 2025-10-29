Davo está de vuelta: «Las dos primeras semanas pensé en dejarlo todo, ahora lo que quiero es volver a sentirme futbolista» El jugador ha sido la gran sorpresa de la sesión de este miércoles en el Salamanca UDS tras más de un mes de baja por sus problemas familiares: «No voy a dejar de estar muy pendiente, pero necesitaba rutina»

La vuelta a los entrenamientos de Davo Fernández, después de un mes durísimo en lo personal, ha supuesto un clic en la plantilla del Salamanca UDS. «Agradezco que me hayan recibido con esa alegría, es un motor para mi vuelta. Esperaba algo así, porque la verdad sentí mucho el cariño de todos cuando he estado fuera, en el que sin duda ha sido el momento más difícil de mi vida. No ha pasado ni una semana ni un día en que alguien del equipo me haya escrito», apunta a pie de campo el extremo asturiano.

Su presencia fue una sorpresa a medias: «Varios compañeros lo sabían, pero no sé si todos». De ahí las muestras de alegría tan espontáneas en mitad de la sesión. «Yo me he sentido liberado, he podido volver a pelotear, a correr. Quieres o no para la mente es un alivio, es el primer día pero me ha despejado, necesitaba esa rutina, teniendo claro que no voy a dejar de estar muy pendiente», afirma el jugador que ha tenido pensamientos de dejarlo todo por sus problemas familiares. «En las dos primeras semanas pensé en no volver, solo quería estar allí. Pero cuando pasa el tiempo y ves como avanza todo, que la gente que te quiere te da ánimos, te hace ver otros caminos, te invita a ver que hay que terminar lo que empezaste. Creo que ese proceso el que me convenció para volver a esta rutina, a sentirme parte de un equipo y futbolista».

