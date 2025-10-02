Jaime García Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 10:19 Comenta Compartir

La historia de Hugo Marcos con el Salamanca UDS comenzó como ninguno de los dos protagonistas deseaba, ya que el lateral diestro, llegado en la ventana de fichajes veraniega, cayó lesionado en su primer compromiso, allá por el 2 de agosto frente al Guijuelo en la Copa Federación. El segoviano ingresó al campo antes del descanso, pero después de 20 minutos sobre el verde solicitó el cambio por problemas físicos.

Sin embargo, tras casi dos meses fuera de la dinámica del primer equipo, en el entrenamiento de ayer Hugo Marcos volvió a ponerse a las órdenes de Jorge García y completó su primera sesión tras la lesión.

Atrás deja «unos meses duros, sobre todo mentalmente», aunque también se lleva un compañero de viaje para toda la vida, Davo Fernández. «Durante mi lesión hemos compartido mucho tiempo, además él también estaba superando su lesión. Nos hemos apoyado mucho entre los dos, y con la última situación que ha vivido pues mucho más todavía. Él apoyándose en mí y yo mostrándole mi apoyo, mi fuerza y ayudándole en lo que sea necesario», reconoce.

Lo acontecido con el delantero asturiano no solo ha unido a ambos jugadores, también ha fortalecido a todo el vestuario del Salamanca UDS: «Este vestuario siempre ha estado unido, pero lo de Davo nos ha unido mucho más como grupo», cuenta Hugo. Tal y como informó el club: «En cada partido, sus compañeros lo sienten cerca y lo hacen presente con su dorsal 17, que ocupa un lugar especial en el vestuario y en el corazón de todo el equipo».

Y es que, una de las cosas que ha sorprendido al segoviano es la excelente salud que tiene el vestuario salmantino. «Si te soy sincero, cuando llegué no me esperaba una familia así dentro del vestuario. Es cierto que el club tiene detalles extradeportivos, pero eso no ha alterado nada, al revés. Cuando lo de fuera, sean cosas buenas o malas, altera, nosotros nos centramos en el grupo, y así es como se saca adelante un vestuario», explica. Buena parte de la culpa también la tienen los veteranos como Jon o Casado, quiénes «nos han ayudado mucho a los jóvenes para que haya una competencia sana en cada posición», confiesa.

Ahora, en la mente de Hugo está demostrar a la afición, junto a sus compañeros, que «el equipo está preparado para hacer un buen año y que les necesitamos más que nunca».