Dani Hernández vuelve al grupo y Villanueva está a la espera de conocer el alcance de sus molestias El Salamanca UDS completó la tercera sesión de entrenamiento de la semana con la mirada puesta en Valladolid Promesas

El Salamanca UDS llevó a cabo una nueva sesión de entrenamiento, tercera de la semana, este jueves por la mañana en el anexo al Tori, con el objetivo de seguir preparando el encuentro del próximo domingo, 9 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, contra el Valladolid Promesas, correspondiente a la décima jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda RFEF, que se disputará en el anexo al José Zorrilla.

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, dirigió una sesión marcada por la noticia positiva del regreso de Dani Hernández que, tras no estar presente en la jornada del miércoles, se reincorporó al trabajo con el grupo completando varios de los ejercicios, aunque en algunos momentos de la sesión dialogó con los readaptadores al margen del resto de integrantes de la primera plantilla.

En cambio, Villanueva no participó en el entrenamiento tras no superar las molestias derivadas del pinchazo sufrido en el costado durante el entrenamiento del miércoles. El guardameta, después de someterse a una serie de pruebas médicas, está a la espera de conocer el alcance de sus molestias en, tras una primera valoración, el oblicuo o en la zona intercostal.

Además, el cuerpo técnico prefirió no arriesgar con Davo, que sigue dando pasos hacia adelante para vestirse de corto como jugador del Salamanca UDS, quién se ejercitó al margen con una carrera continúa y algunos ejercicios con el balón, mientras el resto de la plantilla ultimó detalles tácticos y ejercicios de finalización en un ambiente de concentración, intensidad y optimismo.

Por último, el entrenador del conjunto charro planteó varios onces en una serie de partidillos, donde la línea defensiva siempre se repitió, una zaga compuesta por: Parra, Casado, Marotías y Pulpón. También, Lara y Parra compartieron el pivote defensivo, para después ver como Cristeto y Lara ocuparon las posiciones de mediocentros defensivos. Respecto a las líneas de ataque, Tomi, Dani Hernández y Aimar, con Javi Delgado en punta, compartieron frente de ataque. Mientras que en el otro lado, Mancebo, Carrasco, Abraham, con Servetti en punta, formaron el ataque.

Por tanto, en cuanto a la enfermería, de cara a la cita dominical la lupa estará sobre Dani Hernández, Davo y Villanueva. El primero de ellos apunta a estar presente en Valladolid, aunque con él nunca se tomarán riesgos, tal y como reiteran desde el 'staff' cada semana. Mientras que el ariete y el guardameta tienen más complicado ser de la partida ante el filial vallisoletano. Bien es cierto que Davo está cada vez más cerca de defender la elástica charra, y en el caso del Villanueva, el resultado de la pruebas médicas determinará su presencia.