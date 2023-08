No habrá más charcos 'antiascensos' en el Helmántico

El 4 de junio ya ha quedado marcada como fecha negra en la historia del Salamanca. Ese día meses atrás el Sant Andreu ganaba en el Helmántico en un encuentro marcado por una tromba de agua que obligó a parar el partido. El choque de vuelta del playoff de ascenso a Segunda Federación se quedó a las puertas de entrar en el 'Libro Guinness de los Récords' por su duración: 3 horas y 22 minutos de partido.

Pues esta anómala situación parece que no se va a volver a repetir, debido a que el Salamanca ha hecho unas pequeñas reformas en el sistema de drenaje del césped del estadio Helmántico. Se ha instalado un sistema de canaletas para mejorar la salida del agua y en varias zonas del campo se han colocado unos sumideros para evitar que se formen grandes charcos.

Uno de los puntos más complejos en este sentido es el fondo norte, que es donde más agua se acumulaba cuando las precipitaciones eran más acusadas. Con esta pequeña reforma el club espera que eso no se vuelva a repetir, debido a que ya hay unas salidas de agua en esa zona del campo para evitar acumulaciones de agua peligrosas.

Aquella interrupción en el choque decisivo ante el Sant Andreu por el ascenso afectó al Salamanca, que jugaba en casa con más de 15.000 espectadores y estaba apretando para buscar el empate. No se puede comprobar hasta qué punto fue determinante este suceso, pero lo que es evidente es que no le vino nada bien al cuadro salmantino ese paréntesis en un momento decisivo. Lo que está claro es que algo como lo del Sant Andreu no se repetirá en el estadio Helmántico con esta mejora.