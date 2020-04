Salamanca y Guijuelo, en contra de una 2ª B élite al considerarlo un ‘descenso’

La propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de dar por finalizada la temporada y de que no haya descensos pero sí ascensos dejaría una Segunda B con un centenar de equipos. Este escenario ha sido el caldo de cultivo para que varios clubes o incluso el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF), Marcelino Maté, pongan sobre la mesa la idea de retomar una vieja idea de una Segunda B élite que estaría conformada por los equipos de playoff de ascenso que no suban a Segunda División y los que desciendan de la categoría de plata, más algunos que podrían ser los mejores quinto de los cuatro grupos actuales. Esta idea es rechazada de pleno por el Salamanca y el Guijuelo y es que ambos clubes consideran que sería un ‘descenso’ encubierto. El Unionistas prefiere no manifestarse en nada relacionado con los nuevos formatos de cómo acabe la Liga ni de remodelaciones hasta que no haya nada en firme la próxima semana.

“No nos gusta la idea ya que eso se tenía que saber cuando arrancan los torneos no ahora y es que nos pondrían una categoría más por encima”, explicó Ulises Zurita, presidente institucional del Salamanca. En la misma línea, se puso la directora general del Guijuelo, Natalia González. “Nos alejaría mucho más a los equipos humildes del sueño del fútbol profesional. Nosotros como otros tantos equipos estamos en Segunda B y una vez cada muchos años podemos tener opción de meternos en playoff si nos sale una buena campaña pero es que de este modo te desmotivas ya que ves el fútbol profesional mucho más lejos”, defiende la directora general del club chacinero.

Equipos con mucho peso en la Segunda B con grandes presupuestos como la Cultural Leonesa y el Badajoz ya han salido públicamente proponiendo esta idea que dejaría al fútbol salmantino mucho más lejos de las categorías profesionales del fútbol español, Primera y Segunda División. La próxima semana están previstas las reuniones entre la RFEF y las territoriales para decidir el futuro de la Segunda B y los salmantinos podrían saber ya cuál es su futuro inmediato en la categoría de bronce del fútbol español.