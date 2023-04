Roberto Pescador (Unionistas): “En algunos sectores no hemos sabido transmitir lo que es el club y lo queremos cambiar”

Sería menos complicado el competir para nosotros. Ahora es un sacrificio y es que nuestra filosofía es gastar lo que podemos pagar. Hay otros rivales que ofrecen 100.000 o 150.000 euros a jugadores y después si no pagan ya lo hará alguien. Pero las diferencias de nuestro presupuesto con el resto de equipos no viene solo por ese sentido. En ayudas institucionales en Castilla y León las cuantías son bajas. En Logroño la ayuda del Ayuntamiento y de la Comunidad son más de 300.000 euros, mientras que nosotros entre Ayuntamiento, Diputación y Junta tenemos 50.000 euros.

El dinero no lo es todo en el fútbol. Hay que crear un ecosistema que funcione alrededor del equipo. Los jugadores ven que pierdes un partido y que la afición no te silba, sino que te anima. Vas a Alcorcón, pierdes y estás en descenso y todo el mundo anima al equipo. Esa es la clave.

Hasta ahora llevamos ya varias temporadas midiéndonos a equipos potentes y hemos solventado las campañas. Tenemos que tener los pies en el suelo y no vamos a ir vendiendo motos de que en dos años vamos a estar en el fútbol profesional, pero no renunciamos a nada.

¿Variará mucho el presupuesto para la próxima temporada?

No, seguirá siendo muy parecido al de temporadas anteriores (para la 2022-2023 se aprobó un presupuesto de 1,6 millones). Esto si todo va normal, ya que podría cambiar en función de los puntos que acabemos haciendo (la RFEF paga por puntuación) o de si nos podemos meter en la Copa del Rey. Si nos clasificamos para el playoff de ascenso y subimos a Segunda todo cambiaría (risas).

¿Se han preguntado cómo siendo el equipo de mayor categoría de la ciudad no hay más masa social de la actual?

Claro que nos lo hemos preguntado. Es un cúmulo de circunstancias. En ciertos sectores no hemos sabido transmitir lo que de verdad es el club. Muchos todavía se piensan que somos cuatro chavales. Nuestro caso es insólito, ya que un club en Primera Federación sin deuda y gestionado por los socios no es lo habitual. Esto no es el juguete de nadie y es que ves por ahí a otros inversores, algunos reales y otros no, que meten dinero, pero sabes que si no van a ganar dinero se cansan y se van. No obstante, vamos a intentar crecer en masa social y lanzaremos la campaña de socios más ambiciosa de la historia del club. Va a ser rompedora.

¿Se vive más tranquilo sin coincidir con el Salamanca en la misma categoría?

Nos centramos en nosotros. No nos tiene que afectar. Cada uno que siga su camino, aunque sí que es verdad que sin derbis hay más calma, en especial en redes sociales.