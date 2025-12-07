Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rayo Cantabria - Salamanca UDS en directo: resultado y goles online del partido de Segunda Federación

Sigue minuto a minuto el partido de este domingo 7 de diciembre en el campo de fútbol municipal de La Planchada entre el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS de Segunda Federación

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:20

Actualizado Hace 2 minutos

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL SALAMANCA UDS

Jorge García pone en liza a los siguientes once jugadores, con la principal novedad de Hugo Marcos en el lateral diestro: Leo Mendes; Hugo Marcos, Casado, Marotías, Pulpón; Alba, Cristeto, Lara; Aimar, Mancebo y Javi Delgado

Previa

NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García , ha atendido a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro del domingo (12:00 horas) contra el Rayo Cantabria, que se disputará en La Planchada, correspondiente a la jornada 14 en el Grupo I de la Segunda Federación. Una comparecencia en la que el técnico salmantino confirmó que Dani Hernández, «por precaución», no estará presente en la cita dominical.

El rival

Un nuevo filial en el camino

Último mes de competición del 2025

Expectativa para diciembre antes del parón

Previa

CONVOCATORIA DEL SALAMANCA UDS

Pese a sus intentos en las últimas sesiones de entrenamiento de la presente semana, Carlos Parra no llega a tiempo para el encuentro de hoy y, junto con Davo y Dani Hernández, completa la lista de desconvocados para la cita contra el Rayo Cantabria en Astillero.

Previa

HORA Y CÓMO SEGUIR EL PARTIDO

El encuentro entre el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto cántabro y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través del canal de YouTube del Racing de Santander .

Previa

TIEMPO PARA EL PARTIDO

Bajo una temperatura de 18º, los 22 protagonistas saltarán al tapete cántabro en esta mañana de fútbol en Astillero. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de -17º, una probabilidad de precipitación del 30 % y rachas de viento de 17 km/h.

Previa

¡MUY BUENOS DÍAS!

El Salamanca UDS afronta su séptima salida de la temporada visitando al Rayo Cantabria, en un partido que corresponde a la decimoquinta jornada en el Grupo 1 de la Segunda Federación y que tendrá lugar en La Planchada.

El cuadro salmantino, con 23 puntos en la mochila, cierra el playoff de ascenso como quinto clasificado. Enfrente, estará el filial del Racing, que ha cosechado 12 puntos, y llega en puesto de playout, teniendo la salvación a dos puntos y con el descenso en el cogote.

