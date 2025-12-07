Rayo Cantabria - Salamanca UDS en directo: resultado y goles online del partido de Segunda Federación
Sigue minuto a minuto el partido de este domingo 7 de diciembre en el campo de fútbol municipal de La Planchada entre el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS de Segunda Federación
Salamanca
Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:20
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL SALAMANCA UDS
Jorge García pone en liza a los siguientes once jugadores, con la principal novedad de Hugo Marcos en el lateral diestro: Leo Mendes; Hugo Marcos, Casado, Marotías, Pulpón; Alba, Cristeto, Lara; Aimar, Mancebo y Javi Delgado
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) December 7, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#RayoCantabriaUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/sfwigzWyli
Enlace copiado
Previa
NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA
El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García , ha atendido a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro del domingo (12:00 horas) contra el Rayo Cantabria, que se disputará en La Planchada, correspondiente a la jornada 14 en el Grupo I de la Segunda Federación. Una comparecencia en la que el técnico salmantino confirmó que Dani Hernández, «por precaución», no estará presente en la cita dominical.
El rival
El Rayo es un equipo que propone, crea jugadas desde atrás y vamos a tener que estar muy atentos en el plan defensivo para que no le lleguen balones a los jugadores de su parte de arriba.
Un nuevo filial en el camino
Los filiales están para nutrir al primer equipo, sobre todo, el Rayo Cantabria es peligroso con sus jugadores de la zona alta. Será un partido largo, y espero que nuestras armas reluzcan, y cuando lo tengamos que hacer, manejar los tiempos.
Último mes de competición del 2025
Son fechas para apretar, para dar el máximo, da igual los rivales que vengan, ya seas como local o visitante, vamos a tener que dar el máximo.
Expectativa para diciembre antes del parón
Por platilla y por ganas, se pueden ganar todos los partidos, pero hay que pensar en Rayo Cantabria, que es el importante, después lo que pase pasará. Pero, es un error pensar en el futuro y no pensar en lo que tienes cerca, que el Racing B. El mismo Rayo te puede dar un golpe y las cosas cambian. Vamos a centrarnos en Rayo Cantabria, y después ya Oviedo Vetusta y Lealtad.
Previa
CONVOCATORIA DEL SALAMANCA UDS
Pese a sus intentos en las últimas sesiones de entrenamiento de la presente semana, Carlos Parra no llega a tiempo para el encuentro de hoy y, junto con Davo y Dani Hernández, completa la lista de desconvocados para la cita contra el Rayo Cantabria en Astillero.
“Quedan fuera de la convocatoria: Davo, Dani Hernández y Carlos Parra por lesión”, así lo comunicó el Salamanca UDS una vez publicada la lista de convocados. Una convocatoria a la que regresan el mediapunta Carrasco, el delantero Abraham y el central Rivas después de haberse quedado fuera por decisión técnica contra el Burgos B en la pasada jornada.
Respecto a las bajas contra el Racing B, ya se sabía que Davo y Dani Hernández no serían de la partida por lesión o por prevención, sin embargo, la gran incógnita residía en el lateral diestro, donde Parra se presentó como seria duda después de abandonar la sesión del miércoles aquejado por unas molestias. Tras cumplir los tres últimos entrenamientos al margen, el cuerpo técnico tomó la decisión de no arriesgar con el madrileño y se perderá su primer partido de la temporada. Cabe recordar que, en los trece anteriores duelos, Parra siempre partió de inicio, siendo el jugador con más minutos disputados de la primera plantilla con 1.106 minutos.
Una baja que abre la puerta de la titularidad en el lateral derecho a Hugo Marcos, quién solo ha disputado 2 minutos en Liga, o a Murua.
📋 | 🅒🅞🅝🅥🅞🅒🅐🅣🅞🅡🅘🅐— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) December 6, 2025
Estos son los jugadores 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 para el #𝐑𝐚𝐲𝐨𝐂𝐚𝐧𝐭𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚𝐔𝐃𝐒 🏳️🏴 pic.twitter.com/jmqmy1TBoY
Previa
HORA Y CÓMO SEGUIR EL PARTIDO
El encuentro entre el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto cántabro y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través del canal de YouTube del Racing de Santander .
Enlace copiado
Previa
TIEMPO PARA EL PARTIDO
Bajo una temperatura de 18º, los 22 protagonistas saltarán al tapete cántabro en esta mañana de fútbol en Astillero. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de -17º, una probabilidad de precipitación del 30 % y rachas de viento de 17 km/h.
Enlace copiado
Previa
¡MUY BUENOS DÍAS!
El Salamanca UDS afronta su séptima salida de la temporada visitando al Rayo Cantabria, en un partido que corresponde a la decimoquinta jornada en el Grupo 1 de la Segunda Federación y que tendrá lugar en La Planchada.
El cuadro salmantino, con 23 puntos en la mochila, cierra el playoff de ascenso como quinto clasificado. Enfrente, estará el filial del Racing, que ha cosechado 12 puntos, y llega en puesto de playout, teniendo la salvación a dos puntos y con el descenso en el cogote.
Los pupilos de Jorge García acumulan dos partidos conociendo la victoria, y el saldo de sus últimos cinco choques deja 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. En el lado cántabro, los locales vienen de vencer y empatar. Y, el historial de sus últimos cinco duelo deja un saldo de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.
En su último compromiso liguero, el Salamanca UDS regresó al playoff después de derrotar en casa al Burgos B. Mientras que el Rayo Cantabria firmó tablas con el Sámano, actual colista.
¿Podrá el Salamanca UDS mantener la racha para afianzarse en el playoff de ascenso?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
🤍🖤 🅓🅘🅐 🅓🅔 🅤🅝🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) December 7, 2025
🏆 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐉-𝟏𝟒
🆚 @RacingCantera
📆 HOY 07/12
🕒 12:00H
🏟 Campos de Sport de Astillero
📺 YouTube-Racing #LaUnionDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/wSdDNfsaAD
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad