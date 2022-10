Raúl Beneit se embala a base de goles

Raúl Beneit [Cádiz, 28 años] se ha puesto en el mapa de la afición del Unionistas a base de goles. Venía de la desconocida 2ª Federación, para la afición del Unionistas, y ya lleva 3 tantos en lo que va de campaña, en los 600 minutos exactos que lleva jugados.

Es, de hecho, el máximo artillero del conjunto de Raúl Casañ pese a no jugar en la punta de ataque, y ni siquiera partir de posiciones cercanas a la corna del área. Más bien todo lo contrario; el arranca desde la banda, y por ahí es por donde ha sorprendido a propios y a extraños —los rivales— para convertirse en el pichichi del Unionistas: “De extremo no había jugado nada. Muy, muy poco. La temporada pasada algún minuto en el Navalcarnero, pero con funciones totalmente distintas, se puede decir que partía de ahí, pero era un falso extremo...”, se sincera el jugador gaditano, al que esta posición le ha abierto de par en par el corazón de la 1ª Federación.

Sus tres goles, todos ellos concentrados en las tres últimas jornadas, suman 5 puntos de los 7 que tiene a estas alturas el conjunto del Reina; palabras superlativas para un jugador que es todo lo contrario, modestia a más no poder: “Al final he tenido esta suerte de caer de pie en un equipo nuevo y dar con buenos compañeros... Realmente si lo analizas, los goles han venido gracias a ellos. A mí se me señala porque los empujo, prácticamente”. Lo cierto es que hay que estar ahí para empujarlos, y él tiene esa virtud: “Eso es verdad”, reconoce con cierto rubor.

“El míster es el que ha decidido que juegue ahí. Es él quien hace el once, y quien cree que es donde más ayudo”. Y a las pruebas de los goles se remite el técnico valenciano: “La verdad es que me está sentando bien la banda. Pero vamos, que yo estoy abierto a todo, a jugar en posiciones que conozco más y hasta hacerlo de lateral o de central si hace falta”, dice con la ambición del recién llegado a esta categoría: “Se nota que hay otro ritmo, cuando firmé lo único que tenía claro eran las ganas de comenzar y probarme; si me da para estar en Primera Federación pues genial”.

Los números de momento le dan la razón. Y no es una casualidad: este martes el equipo tenía descanso y él se machacó físicamente toda la mañana, hasta cerca de las 12:45 horas: “A mí me encanta pensar en fútbol. Lo dicen muchos profesionales: no solamente es el estar entrenando dos horas, es entrenar por tu cuenta para mejorar tus puntos débiles, tanto físicos y técnicos, el descansar cuando se tiene que descansar, el alimentarse bien, el analizar los partidos y ver los errores que has cometido, en lo individual...”.

¿Con el estreno que ha tenido se ve errores? “Me considero autocrítico. Me gusta ver las cosas que hago y ver lo que está bien y lo que está mal. Estoy en una posición nueva, como quien dice, y me gusta ver si recibo el balón bien colocado o no, o en qué posiciones se ubican los compañeros”, cuanta mientras pone la vista en el futuro: ¿una cifra de goles? “Pues el año que más metí fue 11 en Australia, que no sale en ningún lado —ríe— estaría bien algo así, pero no me quiero poner una cifra”.