Ramiro, jugador del Unionistas: “Si Toni sigue, enhorabuena por él. Ya sabemos quién gestionará el próximo año”

Ramiro Mayor [Zaragoza, 1991] paró en seco en la jornada 27ª de Liga: “Se detecta una fractura en la falange proximal del tercer dedo del pie derecho”, rezaba el parte médico. En ese momento le cambió la vida de manera radical: de ser el jugador de campo que más minutos había disputado con Dani Mori en el banquillo, a ser el único jugador que no ha disputado un solo minuto con Luis Ayllón en el banquillo: “Ha sido muy mala suerte. Me llega la fractura y justo después se produce el cambio de entrenador. Ojalá pronto pueda volver y acabar con esa situación”, dice en buen tono.

–Parecía que esprintaba para volver y... de nuevo se ha vuelto a parar en seco.

–Es una lesión muy latosa, en la que marca todo el dolor. La fractura no está bien cerrada y en lo que eso no pase no voy a poder jugar porque cojeo...

–Como en la etapa de Luis Ayllón le ha tocado ver todo desde la barrera, ¿qué le parece, sobre todo en su negociado?

–Creo que en casa hemos hecho partidos sólidos. Fuera de casa nos está costando más, sobre todo defensivamente; sí que es cierto que nos están haciendo más daño.

–Le cuesta entrenar con el grupo, pero entiendo que Ayllón sí que le ha transmitido qué quiere de él para el día que pueda reincorporarse y jugar.

–Sí, sí que hablo con él y no solo a mí sino a todos los compañeros nos ha ido explicando, y nosotros hemos ido cogiendo, los conceptos. La principal novedad con la anterior etapa es que se está viendo que quiere que iniciemos más el juego desde atrás y que estemos atentos a las vigilancias, que a eso él le presta mucha atención.

–Tenemos una imagen muy distinta de Ramiro central: ¿tiene ganas de sacar el balón desde atrás?

–Pues la verdad, sí. No todo va a ser labor oscura. Es algo que creo que hay bien, recuerdo que me entrenó Rubén de la Barrera...

–Que a seis jornadas para el final se mire ya más a la Copa que al playoff, ¿qué significa? ¿Y qué sabor de boca le deja?

–Significa que hemos llegado a final de temporada en una situación muy buena y vamos a ver lo que pasa el domingo; yo creo que es clave y que va a decidir todo, si ganamos, vamos a ir a Tudela a reengancharnos de pleno por la pelea por el playoff. Sé que suena a tópico, pero vamos a ir partido a partido, si cae el playoff bien, si cae la Copa, fenomenal; y si no, nadie podrá decir, por mucho que se haya ilusionado, que la temporada no ha sido buenísima. El objetivo lo hemos cumplido con creces. Pero quiero insistir en el partido del domingo.

–Que desde el club se haya hablado de “apatía” en el vestuario para tomar una decisión trascendente, ¿qué le dice como profesional? ¿Usted cree que la ha habido?

–¡No! Creo que es fútbol. Es obvio que tuvimos un bache por cuestiones futbolísticas, nada que ver con apatía. Aseguro que lo hemos dado todo con los dos entrenadores. Y lo que nos ha pasado es simplemente fútbol.

–Toni García ha reconocido que está muy cerca de renovar como director deportivo. ¿Qué significa su continuidad para el vestuario y para el club?

–Si Toni sigue, enhorabuena por él. En el vestuario ya sabemos quién es la persona que va gestionar la temporada que viene. El club ha decidido contar con él, fenomenal. Eso significa continuidad y también estabilidad.

–Hablemos de su caso: ¿usted después de la primera toma de contacto como está de cerca de renovar?

–Está todo igual. De momento estoy centrando en recuperarme bien, ya habrá tiempo...

–En este sentido, las instalaciones (en este caso el cambio del césped del Reina Sofía) cuánto pueden pesarle a usted y a sus compañeros en tomar la decisión de seguir (o no).

–Pues sinceramente creo que esa incertidumbre no es buena. Es algo de lo que se habla. Ojalá se resuelva pronto esta cuestión para tranquilidad de todos, del club y también de los jugadores.