Rafa Dueñas: “Yo quería el triunfo”

Rafa Dueñas, que tomó las riendas del Salamanca UDS de nuevo a cinco días del derbi, y este domingo ha tenido que enfrentarse a uno de los partidos con más tensión de la temporada: el derbi. El esperado partido se ha saldado con un nuevo empate por el que el responsable del equipo confiesa: “no me voy contento”.

Dueñas ha explicado ante los medios de comunicación que, bajo su punto de vista, ha sido “un partido parejo, como son los derbis” pero detallando que cree que merecimos “un poco más”. Aún así, recalca que no se trata de “merecimientos, sino de concretar”.

El entrenador en funciones reconoce que el equipo “bajó un poco” la intensidad después de que Ubis fallara el penalti pero que está “contento con los jugadores” recordando que “siempre he dicho que son los mejores jugadores de la división y lo demuestran día a día”.

“La verdad, no me voy contento con el empate”, ha reconocido Dueñas aunque pone la vista en el futuro: “yo quería el triunfo, no se pudo; pero ya hay que dar la vuelta a la página y pensar en el Guijuelo”.