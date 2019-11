Rafa Dueñas: “Son tres puntos muy importantes para el equipo y para la institución”

Rafa Dueñas, responsable del cuerpo técnico del Salamanca ha destacado en rueda de prensa el valor de la victoria (1-0) del club charro sobre el Alavés B. “Son tres puntos muy importantes para el equipo y para la institución”.

Tras la victoria por 1-0 del club charro, Dueñas recalcó el esfuerzo de sus jugadores por “tener la pelota” y añadió que: “Nos tocó jugar el partido con la cancha un poco resbalosa, pero nos adaptamos perfectamente y en el momento en el que tuvimos que sufrir, sufrimos”.

Respecto al polémico penalti que le han valido los tres puntos para los salmantinos, destacó que “estaba muy lejos y no te puedo decir honestamente si sí o si no, pero sí parece”.

Respecto al plantel de bajas por tarjetas de One y Borja (que acumulan cinco amarillas), a la que se suma el sancionado Kristian Alvárez, Dueñas expresó la necesidad de ”adaptarse a lo que hay y ver otras posibilidades de quién nos puede ayudar. El grupo está conectado y al jugador que se le pida va a hacerlo al 100%”.

Tras tres semanas sin un míster al frente del equipo, Dueñas no se quiso mojar sobre quién asumirá las riendas del club. “Yo estoy tratando de sanar los errores y no me ha dado para saber cómo funciona ese tema”. Y de cara al futuro inmediato, apuntó que el próximo entrenamiento será el miércoles, y salvo novedad de última hora, Dueñas seguirá estando al frente del equipo.