Qué le pasa a la afición del Helmántico

El estadio Helmántico mostró este domingo malos síntomas para un equipo de fútbol y es que desprendió una sensación de apatía con lo que estaba haciendo el Salamanca. Mala señal. Era el primer partido sin la necesidad de guardar la distancia social y el ambiente no mejoró. El club no facilitó la cifra oficial pero la tribuna y el fondo sur albergaron a unos 1.200 espectadores.

Volvía la grada de animación, pero no tuvo un regreso triunfal, ya que además de la derrota ante el Marino de Luanco las peñas más activas no eran capaces de hacerse notar en exceso. Además, el resto de la grada tampoco acompañaba. Y eso que todavía no ha llegado el frío...

Las limitaciones en la campaña de abonados, los elevados precios de la entradas, la mala marcha del equipo, el poco gancho de la categoría... El caso es que el Helmántico parece un solar y es la sombra de la caldera en la que se convertía meses atrás.

En campañas anteriores si el Salamanca sumara un punto de nueve ardería Troya en la carretera de Zamora, pero es que por no haber no hay ni críticas y hasta los pitos fueron tímidos. El sonido de viento solo apareció, y con el volumen excesivamente bajo, con algunos balones hacía atrás cuando el Salamanca necesitaba ataque total y al final del encuentro al ver que se certificaba la derrota sin haber ni siquiera inquietado al rival.

Hablando de malas sensaciones, con el 0-2 un gran número de aficionados comenzaron a enfilar por las salidas anteponiendo una salida más rápida camino de casa que los minutos de sufrimiento que quedaban. Solo se escuchaba a una decena de asturianos que festejaban el triunfo en el Helmántico como si hubieran ganado en el Santiago Bernabéu.

Es sin duda una de las épocas de menos ilusión en el Helmántico en los últimos años. Ha habido muchos problemas y muchas crisis en las últimas campañas, pero en este bache actual el hartazgo y la desilusión del aficionado medio se notan demasiado.

La pandemia del coronavirus había lastrado y limitado la animación en estadio Helmántico, pero es que ahora cada vez hay menos restricciones y el ambiente sigue sin despegar.