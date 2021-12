Primer partido de Copa para el Unionistas después del Madrid

El Unionistas regresa a la Copa del Rey casi dos años después de aquella histórica eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Real Madrid cuando los blancos vencieron 1-3 en Las Pistas. Los de Dani Mori visitan a las 19.00 horas al Algeciras en el Nuevo Mirador. Los dos son conjuntos de Primera RFEF que buscan pasar esta primera ronda del torneo del KO para poder medirse a un equipo del fútbol profesional en la siguiente eliminatoria.

Los de Dani Mori partieron este pasado martes hacia tierras andaluzas con la mente puesta en prolongar su espíritu competitivo en este arranque de competición al torneo copero. Nadie mejor que el Unionistas sabe lo que es recibir a uno de los grandes y es que en enero de 2020 con la visita del Real Madrid el club salmantino dio un salto cuantitativo y cualitativo en repercusión en el planeta fútbol. El técnico asturiano no podrá contar con Marín, Íñigo Muñoz y Lamadrid, por diferentes molestias que les impedían estar al 100% hoy en el Nuevo Mirador de Algeciras.

Viendo los últimos siete empates que ha sumado en Liga el conjunto de Dani Mori, no se descarta una eliminatoria larga en Algeciras, aunque el técnico asturiano restó importancia a este dato antes de emprender viaje a la provincia de Cádiz, con una parada en Sevilla para pasar la noche. “Nos centramos en los 24 puntos que tenemos más que en de llevar siete empates consecutivos”, explicó Mori, mientras que se mostró ambicioso de cara a la cita copera. “Vamos a ganar, no pienso nada más allá”, insistió.

La gran duda será qué cambios introduce en el once inicial Dani Mori, debido a que los clubes de estas categorías no están muy acostumbrados a jugar tres partidos por semana. Hay que recordar que el Unionistas recibirá el domingo a las 16.00 horas al Sanse en el Reina Sofía, después de llegar de madrugada el jueves. Mori no quiso desvelar si apostará por Florentin como portero titular y es que hasta la fecha lo ha jugado todo Salva de la Cruz, que además se encuentra a un gran nivel tras su paradón en el Sardinero el pasado sábado, cuando salvó un punto para el conjunto salmantino ante el Racing de Santander.