Pretemporada: Bochornosa derrota del Salamanca UDS ante el Diocesanos de Regional (0-2)

Fue pitar Hernández Valle y abrirse el cielo después de ni se sabe el tiempo. Oro molido para las gentes del campo, que en Salamanca no son pocas. Al jardinero del Helmántico la trombita de agua le vino a echar una buena mano con el sediento césped, otrora envida de los grandes equipos de LaLiga –cosas de cuando la Unión estaba...–. Lo que vino después del agua fue el bochorno.

La afición del Helmántico [tan solo Tribuna, el Fondo Sur estaba cerrado, según el club, “por obras de mejora”] pareció olerse la tostada. De la tormentita y de lo que vendría después. Y, de verdad, eso que se ahorró; porque las propuestas nuevas que traía María en su pizarra - jugar con tres zagueros, dos carrileros, y también dos puntas- no sumaron prácticamente nada. El dibujo, por simplificarlo, en el 5-3-2, al único de la larga lista de jugadores que pasó por el terreno de juego fue a Marc Padilla, que tuvo ocasiones de todos los colores: un testarazo nada más arrancar, un remate que sacó en parada acrobática Mario, otra al filo del descanso desde la frontal y, sobre todo, un cañonazo (min.37) que estrelló en el larguero en la única jugada en la que Diego Benito apareció claro en la frontal del área, tapado por el excesivo uso de las bandas [sobre todo la izquierda] del conjunto de María Hernández.

Visto el conjunto de los primeros 45 minutos contra el Diocesanos el equipo parece que ha involucionado con respecto al primer choque de este curso en este mismo escenario ante el Zamora CF. Impreciso, sin ideas ni recursos... Y el debate de la portería; que por mucho que María Hernández se empeñe está más abierto que nunca. El resbalón de Mike cuando iba a no sé dónde permitió al Diocesanos ponerse por delante justo en el 45. “¿Pero qué porteros tenemos?, María”, por decirlo fino le salió a un paisano del alma no muy lejos del palquito en el que Lozano seguía el partido –que se tuvo que dar por enterado, porque no tenía escapatoria–. La pregunta tuvo su respuesta en la segunda mitad, en concreto a los 66 minutos: el pase hacia la propia meta del defensa, la salida a medias de Del Río y el tanto en propia. La sensación térmica, según la Aemet, a esa hora en el estadio de Villares era de 30ºC, pero el bochorno se sentía superior. Muy superior.

Con el 0-2 se hacía misión imposible maquillar el negrísimo partido deletreado hasta ese mismo momento. De hecho, lo único que fueron los 24 minutos restantes es un quiero y no puedo, enredado en las protestas del público, que descargó la rabia contenida protestándole todo al árbitro. Cómo si él tuviera culpa de la mala espina que da este Salamanca UDS.