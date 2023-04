¿Por qué no soñar con la Copa del Rey?

La tabla es, quizá, el indicador más evidente del cambio radical que le ha imprimido Dani Ponz al vestuario del Unionistas. A seis puntos de ventaja sobre el puesto 17º que ahora, en el que ahora está la Balompédica Linense (33 puntos). O lo que es lo mismo, la máxima ventaja sobre las posiciones de descenso en lo que va de curso —y que tan solo se había dado una vez en el total de la temporada, y fue hace 14 jornadas (en la 16ª)—.

Llegados a este punto, y sumados 39 puntos, en el vestuario ya se echan cuentas en público de cuanto falta para lograr la salvación virtual: “Nos quedan unos seis...”, avanzó Dani Ponz tras el encuentro frente al Deportivo de La Coruña. 21 quedan por jugarse. La progresión de puntos desde que llegó el entrenador valenciano dice que se suman un 66% de los puestos en juego. Y, si no se tuerce, la salvación no solo se logrará, sino que se hará de manera holgada. De hecho, hasta permite el lujo de mirar a otras cosas más allá del objetivo número 1 de todos los cursos —pero este más por cómo se ha desarrollado la temporada—, que es la permanencia. Pues ahora mismo esos 6 puntos de distancia sobre el descenso son los mismos que tiene para lograr uno de los cinco billetes de la Copa del Rey, que ahora mismo el último de los puestos en juego está en posesión del Linares Deportivo y la séptima plaza en la Liga —al no poder disputar este torneo ni el Real Madrid Castilla ni el Celta de Vigo B en su condición de filiales—. Queda plasmado en la tabla que el objetivo de la salvación está a la misma distancia que del sueño mayor de volver a disputar la Copa del Rey, que el pasado curso se escapó, y que sería un premio mayúsculo en mitad de una temporada con tantos vaivenes —8 de las 30 jornadas disputadas se las ha llegado a pasar en puestos de descenso el conjunto del Reina Sofía—.

El discurso de Dani Ponz invita a ello, aunque no lo diga abiertamente: “Yo aspiro a ganar todos los partidos”, ha dicho una y otra vez cada vez que se le ha preguntado por ello. La última, ayer a este medio, mientras volvía en tren desde Valencia hasta Salamanca después de disfrutar de dos días de descanso. “Sé que me reitero en el objetivo, pero insisto: mi idea siempre es la de ganar todos y cada uno de los partidos. Evidentemente esa idea va encaminada al ‘A’, que es la salvación y luego ya veremos si podemos ir a por el ‘B’. Paso a paso. Soy ambicioso en mis objetivos, pero siempre en el corto y medio plazo. No me considero un entrenador largoplacista, vivo en el término medio y más en concreto en cada semana de trabajo, mi único objetivo ahora es jugar contra el Celta de Vigo B, que es un equipo que me encanta, porque es valiente, ofensivo, tiene balón...”, apuntó.

En el vestuario también se apunta al partido del Celta, pero de otro modo: el choque se considera “clave” para saber si se puede “aspirar a más”. O tan solo a la tranquilidad, que no es poco visto el curso.