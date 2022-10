¿Por qué al Unionistas le cuesta dejar la puerta a cero?

Que en el vestuario del Unionistas se hable de un “debe” en el apartado defensivo suena raro. La historia (diez años de club el próximo 2023) dice que el conjunto blanquinegro es un muro atrás, por defecto: el pasado curso hubo números verdes en este sentido, 37 tantos en 38 jornadas (igual que el primer curso en Segunda B con Roberto Aguirre); el anterior, 17 en 24. Esta campaña, no los hay. Los números, por el momento, están en rojo: 11 tantos en 8 choques. Hay que remontarse a la campaña 2019/20 para encontrar un precedente similar; y eso le costó sangre, sudor y lágrimas al conjunto, primero, de Aguirre y, después, de Luaces.

¿Y qué es lo que pasa? Mario Gómez, integrante de la mejor defensa de la historia (récord de imbatibilidad incluido) junto con los ahora también compañeros Ramiro y Jon Rojo (más Marín y Serna, en portería), pone el foco en dos puntos: “Desconexión en algunos momentos y por falta de contundencia en otros”, dice el defensa central, que lo ha jugado todo. Y que no rebusca en el pasado para volver a ser un cerrojo: “Aquella temporada fuimos muy aguerridos y estamos tres. Pero si tuviéramos la fórmula correcta, la habríamos aplicado ya”. “Es una cosa que tenemos que mejorar, y lo sabemos”, espeta, “pero no solo es algo del portero o los defensas; el míster lo dice: la portería a cero es un trabajo coral. Tenemos que aplicarnos un poquito todos y estoy seguro lo vamos a conseguir”, afirma. Casañ también lo cree; de hecho, tras encajar el pasado domingo el undécimo tanto afirmó que ve “cerca” que su equipo no encaje por fin en un choque: “Estoy de acuerdo. Igual que cuando nos costó que llegara el primer triunfo y sabíamos que por trabajo iba a llegar, pues esto igual. El equipo cada vez está más cómodo y los conceptos asimilándolos mejor; pero eso vemos que va a llegar”.