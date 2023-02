Ponz se presenta convencido de la salvación del Unionistas

Dani Ponz ha vivido una primera jornada maratoniana como nuevo entrenador (el octavo de la historia) del Unionistas. Y no es para menos. La situación obliga a ello. El equipo está en puestos de descenso superada la jornada 25ª de Liga del Grupo 1 de la Primera Federación. “Puntualmente puedes estar ahí como lo han estado otros, el objetivo es intentar acabar con los puntos que nos del cumplimiento del objetivo”, afirmó de partida el técnico valenciano que fue presentado por el director deportivo, Toni García (“Hizo temporadones en Alzira: tiene hambre, recorrido y metodológicamente todos sus equipos están muy bien trabajados”, le describió).

Hechas las presentaciones, describió la situación que se ha encontrado en el vestuario: “Lo primero que me he encontrado ha sido un gran acogimiento de la gente. El cuerpo técnico me ha gustado mucho, gente con muchas ganas de aportar, ayudar, que participen me encanta y el principal activo para sacar adelante la situación que tenemos es el plano del vestuario, que tenga ganas de progresar, mejora y optimizar. Me gusta el perfil que hay gente que tiene ganas de trabajar, mejorar, superarse, hasta ahora me ha gustado todo lo que he visto”.

Dicho esto, tocó meter manos en harina del Unionistas que quiere sobre el césped: “Voy a intentar tratar de aspirar a los tres puntos en el primer partido”, dijo a bote pronto antes de mostrar las cartas de manera muy tibia: “Quiero que lo vayáis descubriendo vosotros”, llegó a afirmar. “Para optimizar la estructura faltan sesiones pero puedes ir aprovechando estructuras anteriores que conoce el equipo y meter matices. Está claro la urgencia del ya, vamos a aspirar a conseguir esos tres puntos, y en cuando el tema de la estructura cuando veamos todo lo sólida que considermos soltarla. No puede ser que el domingo los jugadores tengan dudas, tiene que ser mecanizadas. Igual puedo dar pistas al rival y son cambios estructurales que pueden llevar a modificar alguna cosa o no. En el primer entrenamiento hemos trabajado el balance defensivo, ha habido muchas situaciones en que al equipo le han transitado fácil por pasillo central, hemos visto también varios goles de situaciones laterales, pues hoy ha tocado ajustar la estructura que esas situaciones no sucedan y en el plano ofensivo mañana meteremos algunos matices que creemos que podían ser necesarios para incrementar las prestaciones del equipo”