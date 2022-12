Pepe Carmona: “Después de un año tan jodido, he logrado reencontrarme en el equipo de mi vida”

Antes de que Pizarro Gómez pitara el arranque del histórico choque ante el Villarreal, los focos ya se posaron en Pepe Carmona (27 años, Jerez de la Frontera) por la camiseta con el ‘150’ a la espalda que le hizo entrega su presidente, Goyo Llorente, como recuerdo de que había alcanzado en Torrelavega esa cifra de encuentros defendiendo al conjunto del Municipal —es, ahora mismo, el quinto jugador con más choques de la historia del club—.

Con el choque ya en juego volvió a reclamar el protagonismo con su tanto a los 14 minutos, que puso en ventaja al conjunto chacinero (y que le hizo soñar durante casi media hora de juego con una gesta para el recuerdo); y, no solo eso, sino que, de paso, se convertía en el máximo goleador de la historia del club en la Copa del Rey con tres tantos (Cirbonero, Depor y Villarreal, sus víctimas).

Por si quedaba alguna duda con su idilio con la Copa, ahí queda: máximo goleador histórico del Guijuelo en este torneo centenario.

—Lo hablamos al acabar el partido, para mí es un orgullo tremendo. Los compañeros me lo han dicho, que soy copero (de la Copa del Rey, acota entre una amplia carcajada). Y lo cierto es que desde que metí aquel gol en la prórroga (ante el Cirbonero que llevó al Guijuelo a jugar ante el Atlético de Madrid en dieciseisavos) siempre se me ha dado muy bien.

¿Ve el gol y la imagen que dio tanto usted como su equipo un premio al año más duro de su carrera (el Salamanca lo dejó sin ficha el último día del mercado de invierno)?

—Pues la verdad es que sí. Después de un año tan jodido como este, he logrado reencontrarme en el equipo de mi vida, aquí la gente me aprecia, me quiere y confiaba en que volviera a mostrar mi nivel. No lo puedo negar, estoy muy contento.

Se deshace en elogios a su club y el pueblo. ¿Tenía miedo de que las cosas no le volvieran a salir en su vuelta “a casa”?

—Sí, sí, claro que he tenido miedo. Al final he ido arrastrando decepciones y aunque no quieres acordarte, y sabiendo que el fútbol son dinámicas, lo vivido anteriormente pesa. Lo que sí tenía claro era que el Guijuelo es el sitio perfecto para resarcirme. Aquí el vestuario es una familia y nos cuidamos todos mucho.

Cierran el año segundos en Liga y habiendo hecho un gran papel en la Copa, son conscientes de que se espera mucho de ustedes en la segunda parte de la temporada, ¿no?

—El míster así nos lo ha dicho en su despedida del año: nos vienen curvas por delante en enero. No es falsa modestia acabar en mitad de tabla sería ya un éxito porque somos un recién ascendido, aunque lógicamente la plantilla tiene la ambición de lograr lo máximo y el máximo es estar donde ahora, en playoff.