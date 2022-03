Pedraza, central del Unionistas: “Cada vez que jugamos en casa flipo con la afición”

Alfredo Pedraza (Madrid, 21 años) llegó en el mercado de invierno al Unionistas procedente del Sanse. De momento, solo suma 23 minutos en los partidos ante la Cultural Leonesa y la UD Logroñés, pero este sábado ante el Zamora a partir de las 19.00 horas podría tener su oportunidad y es que Luis Ayllón anda cojo de efectivos en el centro de la zaga. Ramiro es baja por lesión y Manu Sánchez sanción.

–Ya lleva varios meses en el club, ¿cómo está siendo la experiencia?

–Muy bien. Me gusta mucho la ciudad y el club. Yo soy de Madrid y estoy bastante cerca de mis amigos y familia.

–¿Qué le llevó a firmar por el Unionistas?

–Empecé a escuchar cosas buenas del club por Carlos Molina cuando estábamos en La Nucía. Me decía que era un club diferente y me apetecía vivirlo en primera persona. Después, evidentemente, llegó el interés de Toni García.

–Cuando aterrizó en el mercado de invierno, el equipo estaba en playoff de ascenso y con una buena dinámica, ¿complicado entrar en el once inicial?

–Sí, cuando llegué el equipo estaba en una buena dinámica y era difícil tener un puesto de titular.

–Ahora, con la lesión de Ramiro y la sanción Manu Sánchez tiene opciones de jugar el sábado ante el Zamora de inicio...

–En lo individual me puede favorecer esas circunstancias, pero es cosa del entrenador. Si me da la oportunidad, yo saldré a dar el máximo por el club. Tengo muchas ganas.

–¿De central es donde más cómodo se encuentra?

–Sí, es mi posición natural, aunque he jugado en otros puestos. En el Atlético de Madrid juvenil jugaba de mediocentro, como los minutos cuando salí contra la UD Logroñés. En el Sanse también he jugado de lateral, pero donde más me he desarrollado como jugador es de central. Pero vamos, que lo que diga el entrenador. Si me quiere de portero, yo salgo de portero.

–El sábado ante el Zamora, que llega en zona de descenso, ¿momento para despegar?

–Es una oportunidad para hacer las cosas bien y dejar esta mala dinámica.

–¿Y el ambiente del Reina Sofía impresiona?

–Cada vez que jugamos en casa flipo con la afición. Nunca había jugado de local con tanta gente. Nos da un plus y mucha moral para darlo todo. En Segunda B solo había vivido algo parecido en La Nucía cuando jugamos contra el Castellón y cuando subí al primer el equipo con el Levante y la Ponferradina fue a puerta cerrada.