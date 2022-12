Óscar Sanz, el encargado de hacer olvidar a Luis Acosta en el Unionistas

Luis Acosta dejó una huella imborrable en el Reina Sofía: 58 partidos, 52 de ellos como titular con la camiseta del Unionistas, y un total de 4.451 minutos. Hacer olvidar todos estos números y su empaque dentro del terreno de juego no ha sido fácil. Más bien todo lo contrario.

¿Una declaración de intenciones es que ninguno de los nuevos centrocampistas quiso heredar su ‘5’? De entre la baraja de jugadores que podían jugar en el puesto del medio gaditano ha sido el sub23 Óscar Sanz el que ha logrado empezar a borrar su nombre de la boca de los aficionados.

“No coincidí con él, pero sé quién es Luis Acosta en esta categoría y todo lo que hizo en este equipo; con él en el campo se estuvo cerca de los playoffs de ascenso. Yo no soy un jugador que se compare con nadie ni quiero, pero tengo claro cuál es el listón marcado en mi posición en este club y el reto que yo tengo por delante”, explica el medio de Sant Sadurní d’Anoia (22 años), que aterrizó en el Reina Sofía cedido por el Nástic de Tarragona hasta final de temporada.

“Hasta final de año soy jugador del Unionistas y no quiero saber nada de nadie. Solo pienso en seguir aquí y seguir en esta línea in crescendo”. “Cuando uno llega a un equipo nuevo lo que piensa es en que va a jugar independientemente del bagaje anterior”, dice acto seguido, “gracias a los compañeros y al míster me siento importante porque noto su confianza y eso me está haciendo crecer. En el campo creo que es evidente me que cada vez se me ve más cómodo”.

Parte de la evolución mostrada está en el tándem que ha hecho con Héctor Nespral, que fue compañero de fatigas de Acosta: “Desde que llegué ha sido muy cercano conmigo; me trata de ayudar en todo lo que puede, me ayuda mucho, me da pautas cuando me encuentro incómodo para que mejore... Para mí es un referente y uno de mis grandes apoyos”.