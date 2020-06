Optimismo en la renovación de Galván y predisposición entre las partes para que Borja López siga

El Salamanca afronta este martes el último día de contrato de muchos de sus jugadores como Andrés Sánchez, Borja López, Chiapas, Carpio, Chatón, Martín Galván, Owen Falconis, Facu Quintana y Marcelo Acosta. Las prioridades eran las renovaciones de Borja López y de Martín Galván. En el caso del de Acapulco en el club son optimistas de que renovará y seguirá la próxima temporada, aunque el jugador a este diario especificó que todavía no hay nada y que lo único que quiere es que “ojalá salga lo mejor posible para las dos partes”. “No sé nada, de momento”, indicó Martín Galván.

En el caso de Borja López siguen los contactos con su agente y Rafa Dueñas para intentar renovar al futbolista pero también de momento no se ha cerrado la operación.

El salmantino Javier Carpio no tenía este lunes noticias sobre su renovación y se mantenía a la espera. Carpio, de 36 años, ya indicó semanas atrás que quería seguir en el Salamanca y que se encontraba con muchas fuerzas de seguir en activo. El club todavía no se ha puesto en contacto con él pero es que el lateral no entró en la primera criba de bajas en el grupo de los que estaba seguro el Salamanca que no querían que siguieran en el club.

El delantero argentino Facu Quintana también explicaba que todavía no tenía nada seguro sobre su renovación pero explicaba que quería continuar y ojalá se pudiera cerrar la renovación. Por su parte, el uruguayo Owen Falconis recalcó también que su intención se seguir el próximo año en el club salmantino. “Mi idea es volver, pero no depende de mí”, indicó el futbolista refiriéndose a que será lo que decida el club uruguayo Defensor Sporting Club que tiene en propiedad al futbolista. “Tengo contrato y sería cedido”, remarcó, mientras que indicaba que tiene muchas ganas de regresar. Hay que recordar que tanto él como Facu Quintana fueron de los últimos en llegar. El uruguayo por lo menos pudo disputar minutos. En concreto estuvo en el campo 51 minutos. Debutó en el estadio Helmántico ante el Guijuelo con un 0-0 final pero dejando muy buenas sensaciones. En el último partido de la temporada hasta que llegó el coronavirus estuvo sobre el verde 22 minutos ante el Izarra.

Quintana sin embargo se quedó sin debutar con la camiseta del Salamanca y eso que estuvo en la expedición a Estella para medirse al Izarra pero no jugó y el curso futbolístico en Segunda División B se dio por finalizado por el COVID19.

El paraguayo Marcelo Acosta ni siquiera llegó a venir a Salamanca pero días atrás indicaba a este diario que quiere renirse con su agente para ver su futuro y no descarta volver, o venir por primera vez.