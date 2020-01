Octavio Mora: “Con la plantilla que tenemos tendríamos que estar un poco más arriba”

Octavio Mora personifica ahora la Inteligencia Deportiva del Salamanca y hace un balance de la primera vuelta con un ‘bien a secas’ y es que considera que la plantilla tiene mimbres para haber sacado más puntos y estar más arriba. Sobre los fichajes habla de cautela y de tener primero cerradas las llegadas para después dar las bajas.

- Fin de la primera vuelta con 27 puntos a seis del playoff de ascenso... ¿Cómo lo valora?

- Bien a secas. Con la plantilla que tenemos podríamos haber sumado 5-6 puntos más y estar un poco más arriba pero esto es fútbol y se nos han escapado puntos en los últimos minutos.

- ¿El objetivo de los playoff de ascenso sigue al alcance?

- Sí, con las bajas que hemos tenido en algunos tramos de la temporada y que nos hemos tenido que ayudar con jugadores del filial estamos cerca del playoff y esperamos que con toda la plantilla bien, como estamos ahora, conseguir mejores resultados en esta segunda vuelta.

- Para fichar primero hay que dar bajas...

- Para dar bajas primero tenemos que tener asegurado los fichajes. No queremos que pase como en otros años que por dar las bajas después te quedabas sin jugadores a la espera de que llegaran los nuevos. En cuanto tengamos un jugador cerrado o lo tengamos cerca ya decidiremos qué bajas se darán. Este mercado de invierno no es de fichajes sino de oportunidades ya que tienes que esperar a descartes o otros movimientos que no dependen de uno.

- ¿Cómo va a actuar el club con la situación de Chatón?

- Chatón nos pidió unos 10-15 días para verse cómo está. Está siendo honesto con nosotros y nos dice que no tiene dolor y tiene muchas ganas. A mediados de mes veremos cómo está y si puede quedarse que es lo que queremos las dos partes pero si no pudiera pues ya tendríamos que manejar esa ficha libre para fichar en su puesto.

- Gio Navarro está descontento con los minutos que tiene, ¿qué opina el club de una posible salida?

- Es un jugador del Salamanca. No tenemos la idea de que va a salir y es que queremos que se quede y que demuestre la calidad que tiene.

- ¿Han mirado ya jugadores para fichar?

- Estamos en contacto con Larrazabal y Perona. Es un mercado difícil y estamos contactando con jugadores. Queremos fichar para mejorar no fichar por fichar.

- ¿Uno de esos jugadores con los que se ha contactado es Perales, delantero del UCAM Murcia?

- Sí, hablamos con él pero tiene contrato con el UCAM y, en principio, no va a salir pero nos gusta y nos encaja.

- Entonces, tendrá que esperar el Salamanca a que se mueva el mercado en busca de esas ‘oportunidades’...

- Sí, estamos atentos y a mediados de mes cuando el mercado esté más activo y haya más jugadores disponibles hay más opciones de que se produzcan cambios en la plantilla.

- ¿Qué les ha pedido Aitor Larrazabal?

- Coincide con nosotros en que la prioridad es reforzar las bandas y si sale una opción de un buen delantero, también.

- ¿Y en México están sondeando el mercado?

- Sí, hay cosas avanzadas y contactos con equipos de Primera y de Segunda. Estamos consolidando el proyecto y tener contacto con estos equipos nos puede ayudar mucho en el futuro. El mercado allí se cierra entre el 8 y el 10 de enero y estaremos muy atentos a los descartes.

- ¿Manuel Lovato está ilusionado con este mercado y con poder mejorar en la segunda vuelta?

- Sí, claro pero tenemos que analizar qué fichajes valen la pena y es que en el fútbol por mucho dinero que pongas con jugadores de renombre no hay nada asegurado.

- ¿Cuándo llega el extremo mexicano Diego Aguilar?

- A mediados de mes. Estamos con los trámites burocráticos y ahora que ya han pasado las fiestas esperamos que en unas semanas esté listo para incorporarse al equipo. A mediados de mes queremos que esté ya y como muy tarde a final de enero.

- ¿Habrá fichajes para el filial?

- Sí. Tenemos tres fichas libres y vamos a fichar. Estamos en contacto con Pablo Cortés y es que queremos que el filial siga ayudando como hasta ahora al primer equipo. A mediados de mes también podrían llegar jugadores al filial.

- ¿Cómo está el tema del cambio del filial a El Tori?

- Lo pedimos a la Federación y nos contestaron que tenían que revisar las instalaciones para ver si cumplen los requisitos para albergar partidos de Tercera División. Estamos a la espera de que lo comprueben y que nos den el ok para cambiar.