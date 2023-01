Nuevo ridículo del Salamanca en el Helmántico ante el Ávila (0-2)

El debut de Jehu Chiapas en el Salamanca iba a ofrecer algo diferente. De eso no había ninguna duda, pero lo que no se esperaba el aficionado es que fuera la versión waterpolo. El césped del estadio Helmántico estaba impracticable por las lluvias registradas en la capital salmantina en las últimas horas. El balón casi no rodaba y tanto el Salamanca como el Ávila se tuvieron que adaptar al nuevo escenario.

Javi Navas, que debutaba tras su regreso, fue el que llevó el protagonismo en ataque con un lanzamiento a portería sin portero y con varios centros de peligro.

El Ávila estaba cómodo en el barrizal y también llegaba con la sensación de peligro aunque sin concretar sus acercamientos a la portería de Miguel del Río.

En medio de la piscina, el sonido de la grada iba dirigido en forma de críticas a la gestión de Manuel Lovato y Rafa Dueñas. “Dueñas vete ya”. Se escuchó en repetidas ocasiones.

Nada más comenzar la segunda mitad, Alejandro López, del Ávila, tras un tremendo disparo abrió el marcador en medio del barrizal. Todo cuesta arriba para los de Chiapas que con el campo en esas condiciones tendría muy difícil para remontar un encuentro que estaba más para hacer alfarería que para la práctica del fútbol.

El Salamanca era incapaz de remontar y Fabio se fue a la calle en el 70 por doble amarilla. Con uno menos, la empresa ya era casi imposible y más todavía cuando en el 71 Fran Adeva de cabeza hacía el segundo de cabeza.

Desolación total en un Helmántico casi vacío y con la sexta jornada sin ganar.