Nespral, jugador del Unionistas: “Me gusta que la gente se ilusione, pero no puedo vender humo con el playoff”

Héctor Nespral [Oviedo, 29 años] da toques al balón con sutilidad durante el último entrenamiento del Unionistas en el Reina Sofía. Es un fiel reflejo de la temporada que está firmando el segundo capitán del conjunto blanquinegro: 24 partidos (19 titular), 1.674 minutos (el cuarto jugador más utilizado por Mori), dos tantos, dos asistencias, y mucho más...

–Cuando un jugador está cómodo en el campo y se siente importante se le nota. Y usted es ejemplo de ello.

–La verdad es que me encuentro muy bien, tanto físiciamente como en colectivamente dentro del vestuario. Esta Liga está siendo muy abienta y eso hace que participemos mucho.

–Más que a eso, me refiero a situaciones como la del último partido contra el Racing: se llevó una ovación por aparecer donde no se le esperaba a la espalda de Piña en tareas defensivas.

–Creo estoy leyendo muy bien los movimientos de los compañeros. Quizá en el último partido se viera más porque el Racing lanzaba balones frontales y las coberturas que hacía a Ramiro o a Piña se notaban más.

–Hablando del Racing: perdieron, pero la sensación final es la de un equipo maduro y preparado para estas batallas. ¿En el vestuario también lo ven así?

–Nos gusta que nos valeren el trabajo; pero a mí personalmente me queda la sensación de que no supimos leer bien lo que nos pidió la segunda parte del partido. Nos inflaron a córners nos arrinconaron con eso y lo supieron aprovechar, esos detalles son los que marcan la diferencia.

–A pesar de esos detalles personales, ¿se ven jugando ese tipo de partidos a final de la temporada? Directamente, ¿se ve en el playoff?

–Todos sabemos que es algo que está ahí y que ya lleva semanas hablándose de ello. Yo como capitán solo puedo decir que nos vamos a dejar la piel por competir todos los partidos que restan hasta final de temporada —14—. Un ejemplo es el partido contra la Cultural Leonesa, fue un mal encuentro y lo sacamos adelante. Vamos a dar todo lo que tenemos y hasta donde lleguemos. El nivel de la competición es altísimo, con el salto a la Primera RFEF se ha hecho una criba enorme y aquí solo quedan equipos muy buenos.

–Usted que es un veterano en este club, que es capitán, al margen del playoff (o no) de esta temporada: ¿le ve llegando al fútbol profesional?

–Si siguen haciendo las cosas bien algún día lo logrará. Ojalá seamos nosotros los que luchemos por ello; lo que es atípico que un equipo con tan pocos años de vida, con los recursos que tiene esté dos temporadas seguidas en disposición de jugar una fase de ascenso a Segunda División. La ilusión de la gente hace mucho, tanto fuera del campo como dentro, aquí la columna vertebral de jugadores es muy competitiva, yo soy competitivo, y eso se ve en el campo; tenemos la capacidad de sacar adelante partidos cerrados y siempre rascamos puntos. Y, luego, está lo de grada: a mí me encanta que la gente disfrute, que podamos ilusionarla es una maravilla, no le quiero vender humo, no puedo decir que vamos a jugar el playoff pero que sí que se ilusionen.

–Regresando a su temporada: vivió los tres cursos anteriores bajo la dirección de un mismo técnico, Henán Pérez y esta campaña le tocó cambiar.

–Siempre es bueno cambiar, sabía que me iba a venir bien, apuntando que Hernán como entrenador es magnífico.

–¿Qué le ha aportado Dani Mori?

–He ganado en la parcela defensiva, he mejorado en ese sentido; además tengo un poco más de responsabilidad táctica.

–En su parcela, el centro del campo, las tarjetas hacen estragos: Mandi se ha perdido 5 choques y está apercibido, Acosta también...

–Estamos en una posición en la que tenemos que ir al límite, nos estamos enfrentando a clubes muchísimo más superiores que nosotros y más desarrollados como institución y sino metemos la pierna no podemos con ellos.