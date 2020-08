Nespral: “Con Egea coincidí en el Oviedo pero yo era muy joven y no me sacaba mucho”

Héctor Fernández Fernández-Nespral (Oviedo, 27 años), más conocido como Héctor Nespral, es una de las últimas incorporaciones del Unionistas y llega con ganas de reivindicarse después de que una lesión de cruzado en la rodilla le dejara fuera de los terrenos de juego el pasado mes de diciembre.

–¿Dónde está esperando a que le den luz verde a empezar la pretemporada?

–En León. Tienen mis padres una casa aquí aunque somos de Oviedo pero estamos pasando aquí unos días. Se iba a empezar la pretemporada el lunes pero con todo esto de la RFEF nos han dicho que hasta nuevo aviso.

–¿Es optimista de cara al arranque de Liga en Segunda División B?

–Creo que se dilatará un poco más pero empezará. Supongo que empezaremos a entrenar cuando empiecen las clases y estaremos un mes de pretemporada y a finales de octubre empezará la Liga. Pero es una cosa mía tampoco tengo mucha información al respecto.

–Formado en las categorías inferiores del Oviedo, allí coincidió con su técnico, Hernán Pérez y con Sergio Egea, nuevo entrenador del Salamanca...

–Con Hernán coincidí poco en el Oviedo. Él estaba en el juvenil de División de Honor entrenando y yo en el primer equipo. Después sí que nos juntamos en el Langreo y en el Barakaldo. Con Egea coincidí un año y medio. Estuve en Segunda B y en Segunda pero yo era joven y él tenía mucha presión y contaba más con las más veteranos pero tuve buena relación con él.

–Ahora los dos en Salamanca y con la rivalidad que hay entre los clubes donde son entrenadores...

–Sí, ya conocía la rivalidad que hay aquí en la ciudad desde años atrás. Conocía lo que pasó con la extinta UDS y lo que ha hecho Unionistas para homenajearla y es muy bonito. En Oviedo durante unos años hubo algo similar pero después todo se arregló y se acabó esa división de la afición.

–Hernán Pérez confía mucho en su fútbol...

–Sí, eso parece. Cuando salimos los dos del Oviedo después me fichó en el Langreo y conseguimos grandes cosas allí y después en el Barakaldo nos sorprendió todo esto del coronavirus. Con él tengo la garantía de que me conoce y yo a él y sé que se van hacer las cosas muy bien. Del resto del club no había coincidido con ellos pero antes de venir sí hablé con Llano y Zubiri, que les conozco, y me hablaron muy bien del club.

–Confinado con muletas...

–Sí, me lesioné de la rodilla en diciembre y como tenía que estar con muletas me fui a Oviedo con mis padres y me cogió allí. Menos mal, ya que solo en Barakaldo con la rodilla mal hubiera sido muy duro. He hecho la rehabilitación como he podido en una habitación en casa de mis padres.